BibisBeautyPalace bekommt das erste Hologramm bei Madame Tussauds!

BibisBeautyPalace aka Bianca Heinicke ist nicht nur die erfolgreichste Influencerin Deutschlands, sie kommt auch noch als erste deutsche YouTuberin zu Madame Tussauds nach Berlin!

Selfies mit BibisBeautyPalace bei Madame Tussauds

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Bibi aka Bianca Heinicke hat mal wieder etwas erreicht, was vorher noch niemand geschafft hat. Als erste YouTuberin bekommt sie bei Madame Tussauds ein Hologramm. Dabei handelt es sich also nicht um eine klassische Wachsfigur, sondern um eine 3D-Lichtprojektion, die man ohne eine 3D-Brille auf einer durchsichtigen Wand sehen kann. Dafür hat Bibi verschiedene Videoclips aufgenommen, die Du dann abspielen kannst. Mit Bibi's Hologramm kannst Du sogar interagieren und Dir die Clips später auf Dein Handy schicken lassen. So hast Du eine tolle Erinnerung vom Besuch im Madame Tussauds.

Besonders krass: Bibi ist weltweit der erste Star, der per Hologramm im Madame Tussauds zu sehen sein wird. Am 9. Mai 2017 wird das Hologramm im Madame Tussauds in Berlin enthüllt und BibisBeautyPalace und Julienco werden natürlich auch vor Ort sein.

In ihrem YouTube-Video siehst Du ein paar Einblicke vom Dreh für das Hologramm. Wir sind super gespannt, wie Bibi bei Madame Tussauds aussehen wird und freuen uns schon, auf coole Clips mit ihr.

