BibisBeautyPalace: Alle News zu Insta, Shop und YouTube!

BibisBeautyPalace aka Bianca Heinicke ist mit über 4,4 Millionen Abonnenten (Stand: Mai 2017) die erfolgreichste deutsche YouTuberin. Neben YouTube verfolgt Bibi noch viele weitere Projekte. Unter anderem gründete sie ihre eigene Beauty-Marke Bilou, nahm mit "How It Is (Wap Bap)" einen eigenen Song auf und ist der erste Star überhaupt, der sein eigenes Hologramm bei Madame Tussauds enthüllen durfte.

Was Du sonst noch wissen solltest, viele weitere News und Infos über BibisBeautyPalace, haben wir hier für Dich!

BibisBeautyPalace News

BibisBeautyPalace allgemeine Infos

BibisBeautyPalace Steckbrief

26. Mai 2017

BibisBeautyPalace: Shitstorm und Verwechslung!

BibisBeautyPalace muss sich mal wieder der Kritik ihrer Zuschauer bei YouTube aussetzen. Bibi war gerade zusammen mit Freund Julienco in Dubai unterwegs. Dort hatten die beiden die Möglichkeit, in einem Hotelzimmer zu übernachten, das man eher als Palast bezeichnen kann. Obwohl Bianca es erst gar nicht vor hatte, entschied sie sich trotzdem dafür, eine Room Tour zu drehen. Wieso genau dieses Video für große Kritik sorgte und warum Bibi schon wieder mit einer anderen YouTuberin verwechselt wurde, erfährst Du hier!

23. Mai 2017

BibisBeautyPalace: So problematisch war es mit Julienco zusammenzuziehen!

BibisBeautyPalace und Julienco wohnen seit ihrem 19. Lebensjahr zusammen. Seit dem hat sich eine Menge verändert und Vieles ist passiert. Da die beiden nach dem Abitur zum Studieren in eine andere Stadt gingen, entschieden sie sich, direkt eine gemeinsame Wohnung zu suchen. Doch dort lief es zu Beginn nicht ganz so einfach. Welche Probleme es gab und wie die beiden diese überwinden konnten, erfährst Du hier!

16. Mai 2017

BibisBeautyPalace: Das denkt Dagi Bee über ihren Song!

BibisBeautyPalace musste für ihren Song, "How It Is (Wap Bap)" ziemlich viel Kritik einstecken. Und auch ihre ehemalige beste Freundin Dagi Bee konnte sich einen Seitenhieb scheinbar nicht verkneifen. Die postete nämlich ein Foto von sich in Miami zu dem sie schrieb, dass auch sie gerade ihren ersten Song aufnimmt. Was das allerdings wirklich zu bedeuten hatte, erklärte sie jetzt selbst. Was Dagi also wirklich damit gemeint hat und ob sie sich wirklich über Bibi lustig machen wollte, liest Du hier!

BibisBeautyPalace: Allgemeine Infos

BibisBeautyPalace und Julienco

BibisBeautyPalace und Julienco sind seit dem 1. März 2009 ein Paar. Die beiden haben sich in der Schulzeit kennen und lieben gelernt. Inzwischen hält ihre Liebe seit acht Jahren. Bibi und Julian sind unzertrennlich - die beiden verbringen jede freie Minute miteinander. Alle News und Infos zu Julian findest Du hier!

BibisBeautyPalace und Dagi Bee

BibisBeautyPalace drehte zu Beginn ihrer Karriere viele Videos mit Dagi Bee. Allerdings zerstritten sich die beiden YouTuberinnen. Dagi wirft Bibi vor, keine Dankbarkeit für ihre Unterstützung gezeigt zu haben. Was genau zwischen Bibi und Dagi vorgefallen ist, ist nicht bekannt. Alle News und Infos zu Dagi Bee findest Du hier!

BibisBeautyPalace: Management

BibisBeautyPalace wird nicht über eines der großen Netzwerke vermarktet. Zusammen mit ihrem Freund Julienco ist sie Teil der Julian Claßen & Bianca Heinicke GbR. Außerdem sind die beiden Web-Stars beim Management-Label Check One Two Perfect unter Vertrag.

BibisBeautyPalace: Steckbrief