Bibis Beauty Palace total frustriert!

Seit Bibi Heinicke ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hat, sind alle Augen auf sie gerichtet. Aus diesem Grund ist die YouTuberin jetzt total frustriert.

Bibis Beauty Palace: Das geht ihr ganz schön auf die Nerven

YouTube-Queen Bibi Heinicke strahlt seit Schwangerschaftsbeginn über beide Ohren. Man könnte meinen, dass die schöne Blondine nichts und niemand stressen kann. Doch es gibt eine Sache, die sie total frustet. In ihrer gestrigen (20.06) Instagram-Story verriet Bibi, dass sie gerade mega genervt ist. Sie hat wohl ihr Handy am Ladekabel angesteckt, um es aufzuladen, da der Akku fast leer war und ein paar Stunden später hätte der Akku normalerweise wieder auf hundert Prozent sein müssen, doch Fehlanzeige. Bibis Handy hatte nun noch weniger Akku als vor dem laden. Was ist da passiert?

Bibis Beauty Palace: Diese Akku-Panne frustet sie

Bibi hat ihr Handy tatsächlich nicht richtig angesteckt und hat es zu spät gemerkt. Oh nein, das kennen wir doch alle. Das PRoblem an der ganzen Story war, dass Bibi los musste und ihr Handy dringend gebraucht hat. Mit ihren Followern teilt sie diese schrecklichen Minuten: "Kennt ihr das, wenn man die ganze Zeit bei einem Prozent ist und Angst hat, dass das Handy jeden Moment ausgeht." Liebe Bibi wir können total mit dir fühlen. Es war mit Sicherheit schon fast jeder von uns in einer ähnlichen Situation. Tipp: Besorgt euch am besten eine Powerbank, dann könnt ihr euer Handy egal wo aufladen.

