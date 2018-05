Bibis Beauty Palace schwanger: Ist Julienco bereit, Vater zu werden?

Es war DIE Überraschung der letzten Wochen: YouTuberin Bibi von Bibis Beauty Palace ist schwanger. Damit stellt sich das Leben der 25-Jährigen komplett auf den Kopf. Und auch ihr Freund Julienco muss sich an einen ganz neuen Alltag gewöhnen. Spontane Urlaubstrips oder lange Partynächte sind erst mal nicht mehr drin. Aber ist Julian bereit, Vater zu werden? In einem aktuellen YouTube-Clip spricht er das Thema an. "Ich hab gar keine Lust, jetzt plötzlich der Erwachsene zu sein, der keinen Humor mehr hat und nichts lustiges mehr macht", meint er im Video seiner Freundin. Genau für diese witzige und manchmal verplante Art lieben ihn seine Fans ja auch. Trotzdem muss er nun jede Menge Verantwortung tragen. "Ich muss jetzt erwachsener werden", erklärt er lachend in einem weiteren Video.

Doch Julian freut sich darauf, jetzt diesen neuen Schritt zu gehen. "Ich glaube, ich war noch nie so glücklich", freut er sich auf seinem Insta-Account. Bibi ist hin und weg von so viel Unterstützung: "Ab der ersten Sekunde stand er voll und ganz hinter dem Baby!" Für Julian ist das selbstverständlich: "Ja, was soll ich auch sonst machen? Nein, ich hab mich sofort gefreut!" Und jetzt wird es nur noch spannender für das süße YouTuber-Paar. Wie die erste Hälfte der Schwangerschaft verlaufen ist, erklärte Bibi jetzt in einem brandneuen Video: