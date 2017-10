Bibis Beauty Palace: Lippen aufgespritzt? Dieses Bild ist eindeutig!

Bibis Beauty Palace postete am Sonntag bei Instagram einen Schnappschuss, der viele ihrer Fans mega verwirrte. Die Youtube-Queen zeigte sich mit auffällig voluminösen Lippen und schrieb auch keinen Kommentar zu dem Bild. Für viele war sofort klar: Bibi hat sich einer Beauty-OP unterzogen und Botox in den Lippen! Aber ist das wirklich so? Die 24-Jährige spricht jetzt Klartext.

Bibis Beauty Palace: Das sagt sie über ihre "neuen" Lippen

Während viele Fans von ihrem neuen Look überhaupt nicht begeistert waren, hatte andere schon eine Vorahnung: Bibis Beauty Palace macht uns noch etwas vor für ihr neuestes Video! Und tatsächlich haben die Botox-Lippen etwas damit zu tun.

In ihrem neuesten Video erklärt Bibis Beauty Palace, dass sie sich ihre Lippen NICHT hat aufspritzen lassen. Viel mehr handle es sich dabei (wie so oft) um einen Prank. Im neuen Clip testet sie ein spezielles Halloween Make-Up, welches angeblich für Fake-Botox-Lippen sorgen soll. Das Foto diente dann als Teil eines Experimentes, in dem sie ihre Zuschauer auf Instagram eine Zeit lang in dem Glauben ließ, dass sie etwas an sich habe manchen lassen. Den ganzen Prank seht ihr im Video:

