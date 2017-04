Bibis Beauty Palace zeigt sich auf auf ihrem Instagram-Kanal gern sexy. Auch auf dem Channel von Freund Julienco sind die ein oder anderen heißen Schnappschüsse von der erfolgreichsten deutschen Youtuberin zu finden. Mit einem aktuellen Post auf dessen Instagram-Seite, hat das Traumpaar jetzt allerdings ein wenig über die Stränge geschlagen haben. Das finden zumindest ihre Fans.

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am 25. Okt 2016 um 20:59 Uhr

Bibis Beauty Palace: Julienco greift ihren nackten Po

Bibis Beauty Palace und Julienco sind auch nach vielen Jahren Beziehung noch richtig ineinander verliebt. Sie zeigen sich gern gemeinsam an romantischen Orten und machen sich dazu süße Komplimente. Ein Foto auf Juliencos Instagram-Channel lässt darauf schließen, dass er seine Bibi auch immer noch super sexy findet. Deswegen postete er ein Foto, in dem er seiner Freundin fest an den nackten Po greift.

..calm down it's just a 🍑😏 Ein Beitrag geteilt von ! Julian (@julienco_) am 17. Apr 2017 um 22:22 Uhr

Während Bibis Beauty Palace und Julienco mit diesem Bild wohl eher ihre Zuneigung zueinander präsentieren wollten, stößt das sexy Bild vielen Fans übel auf: "Wtf wir sind auf Instagram, nicht bei einer Porno Webseite", schreibt ein erzürnter User. "Das geht gar nicht. Wenn eure Eltern gesehen hätten, dass ihr euch mit 12-13 sowas anguckt, hätten die mit Sicherheit nicht in die Hände geklatscht und sich gefreut. Egoistisch was ihr macht, nur für eure scheiss Aufmerksamkeit", regt sich eine andere Userin auf.

Bibis Beauty Palace: Sexy Thumbnails in der Vergangenheit

Das sexy Bild von Bibis Po auf Julians Instagram-Seite zog also rasch einen Shitstorm mit sich, der jedoch nicht ganz aus dem Nichts kam. In der Vergangenheit musste die 24-Jährige vermehrt Kritik einstecken, weil sie mit umstrittenen Thumbnails auf ihre neuen Videos aufmerksam machte. Bei einigen wurden eindeutig Nacktheit oder sexuelle Handlungen angedeutet. Die waren natürlich irreführend und kamen im angepriesenen Video dann nicht vor.