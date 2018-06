Bibis Beauty Palace im Krankenhaus!

Bibi Heinicke (25) ist zwar erst im siebten Monat schwanger, das YouTube-Girl war trotzdem schon gestern aufgrund ihrer Schwangerschaft im Krankenhaus, wie sie jetzt in ihrer Insta-Story verrät.

Schwangere Bibi: So bereitet sie sich auf die Geburt vor

Bibi und ihr Freund Julienco (beide 25) bereiten sich derzeit auf die Geburt ihres ersten Kindes vor. Die süße YouTuberin erzählt in ihrer gestrigen Instagram-Story: "Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus". Hat die 25-Jährige etwa vorzeitig Wehen bekommen? Zum Glück nicht! Sie beruhigt ihre Fans im anschließenden Clip mit den Worten: "Keine Sorge! Wir hatten da eine Kreißsaal-Besichtigung, beziehungsweise einen Infotermin." Puh! Als werdende Mutter ist es in Deutschland üblich, dass man sich auf den belastenden Prozess einer Geburt vorbereitet – schließlich verbringt man bei einer Geburt mehrere Stunden, oder manchmal auch Tage in einem Kreißsaal.

Bibis Beauty Palace: Schwere Entscheidung vor der Geburt

Das Kölnerin bekommt derzeit zwar viel Unterstützung von Freunden und Familie, steht aber vor einigen schwierigen Entscheidungen. "Ich bin zwar erst in der 25. Schwangerschaftswoche", sagt Bibi, "aber trotzdem muss man sich so langsam Gedanken machen, wie und wo man entbinden möchte." Ein Glück, dass sie ihren Freund – den Kindesvater Julian – an ihrer Seite hat. Er scheint seiner Freundin bei allem beizustehen und hilft ihr dabei, ein passendes Krankenhaus zu finden: "Es war auf jeden Fall sehr interessant, wir gucken uns auf jeden Fall noch ein zwei andere Krankenhäuser oder Kreißsäle an", erklärt Bibi nämlich.

