Bibi Heinicke und Julian Claßen erwarten ihren ersten gemeinsamen Sohn. Nun steht endlich der Geburtstermin fest.

Bibis Beauty Palace: Geburtstermin steht fest

Lange dauert es nicht mehr, da kann YouTuberin Bibi Heinicke ihren Erstgeborenen im Arm halten. Erst vor wenigen Wochen bestätigte Bibi gemeinsam mit ihrem Freund Julian Claßen die Schwangerschaft. Mittlerweile ist das Pärchen schon total im Babyfieber und hat jetzt sogar den Geburtstermin verraten! In 3 Monaten soll der Nachwuchs der berühmten YouTube-Stars das Licht der Welt erblicken. Am 4. Oktober ist der errechnete Geburtstermin von Bibi, wie sie via Instagram ganz öffentlich teilt. Erwarten kann es die werdende Mama aber kaum noch.

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am Jun 5, 2018 um 5:03 PDT

Bibis Beauty Palace: Es wird ein Oktober-Baby!

"Wir freuen uns so auf den Kleinen. Heute in genau 3 Monaten ist der errechnete Geburtstermin & ich kann es jetzt schon kaum noch abwarten, ihn endlich kennen zu lernen." Dazu postet Bibi blaue Herzchen und einen Smiley.​ Genug Spielzeug und Klamotten hat das bekannte Pärchen schon jetzt besorgt. Immer wieder teilt Bibi Fotos von ihren üppigen Einkäufen für ihren Sohnemann. An süßen Stramplern wird es dem kleinen Fratz also wirklich nicht mangeln.

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am Jul 4, 2018 um 4:53 PDT

Bibis Beauty Palace: Stolze werdende Mama

Ihren wachsenden Babybauch hat Bibi bereits mehrfach stolz bei Instagram gezeigt. Jetzt präsentiert sie nicht nur ihre Babykugel, die trotz fortgeschrittener Schwangerschaft immer noch ganz schon muskulös aussieht: Ganz viele Kuscheltiere und Baby-Outfits in Blau machen deutlich, dass Bibi jetzt im Grunde soweit wäre und ihr Sohn schon kommen könnte. Wie schön, dass Bibi jetzt eine so glückliche werdende Mama ist. Als der Schwangerschaftstest damals ein positives Ergebnis anzeigte, verlor sie nämlich zunächst einmal die Nerven: „Ich habe einen hysterischen Heulkrampf bekommen“. Ihr Freund Julienco, der werdende Vater, musste trösten. Die nächsten Tränen sind dann hoffentlich Freudentränen nach der Geburt des Kleinen.

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am Jun 14, 2018 um 9:05 PDT

