Bibis Beauty Palace: Fans von Shirin David gehen auf sie los!

Wahre Fans würden Bibis Beauty Palace und Shirin David natürlich trotzdem niemals verwechseln. Doch kommt es immer noch vor, dass Menschen, die mit YouTube vielleicht nicht ganz so viel zu tun haben, die meist blonden Mädels nicht ganz so gut auseinanderhalten können. Das ist vor Kurzem Bibi passiert, die von einer älteren Dame angesprochen wurde.

Bei Twitter schrieb Bibis Beauty Palace:

Fragt mich grad ne ältere Frau "Entschuldige, bist du nicht die eine von DSDS?"

- ne

"Oh, das ist mir aber jetzt unangenehm"



😂 @ShirinDavid — B i B i ♡ (@BibisBeauty) 1. Mai 2017

Bibis Beauty Palace nahm es mit Humor und verlinkte Shirin David sogar, die über die Verwechslung ganz sicher auch lachen musste. Viele User konnten aber nicht verstehen, wie es zu dazu kommen konnte und teilen vor allem gegen Bibi aus:

"Shirin kann wenigstens geil aussehen", "Beleidigung Shirin gegenüber...", "Ich glaube Shirin findet das nicht so witzig, dass sie mit dir verglichen wurde...", "Warum tut man Shirin so was an, man die Arme", oder "Mit dem Unterschied: Shirin sieht extrem geil aus und ist talentiert."

Ups. . . Viele Shirizzles können offenbar eher nicht darüber lachen. Allerdings gibt es doch gar keinen Grund stinkig zu sein - immerhin hat die ältere Dame (die die YouTube-Kanäle der beiden wohl eher nicht abonniert hat) ihre Frage auch nicht böse gemeint. . .