Bibis Beauty Palace ist immer für eine Überraschung gut. In der Vergangenheit hatte die YouTuberin große Stars wie Zara Larsson, One Direction, Ed Sheeran oder Ellie Goulding in ihren Videos. Durch ihren Beruf und die vielen Events hat sie auch schon viele andere coole Leute kennengelernt.

BibisBeautyPalace: "YouTube ist und wird für immer mein Haupt-Teil bleiben!" Doch auf der Liste von Bibis Beauty Palace fehlen noch zwei ganz besondere Stars. Justin Bieber und Miley Cyrus findet Bianca Heinicke besonders spannend. Und deshalb möchte Bibi sie nicht nur treffen - ein Video drehen oder vielleicht sogar mal zusammen im Musik-Studio stehen, wäre doch echt eine coole Sache oder? Sami Slimani: Das ist sein allergrößter Wunsch! Warum es aber ausgerechnet die beiden Mega-Stars sein sollen, hat uns Bibis Beauty Palace im exklusiven Bravo.de Interview bei der Premiere von "Die Schlümpfe - das verlorene Dorf" in Berlin verraten. Im Video erklärt sie Dir, wieso! Bianca

