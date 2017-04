Bibis Beauty Palace: Als Bibi H. singt sie "How it is (Wap Bap)"

Bibis Beauty Palace ist Deutschlands einflussreichste Youtuberin. Ihre Videos wurden insgesamt schon über eine Milliarde Mal aufgerufen. Es war daher eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die 24-Jährige auch in anderen Bereichen richtig durchstartet. Nach mehreren Synchronsprecherrollen in Kinofilmen, bringt Bibis Beauty Palace nun tatsächlich ihre erste eigene Single auf den Markt! Als Bibi H. singt sie den Song "How it is (Wap Bap...)".

Bibi H. - How it is (Wap Bap): Wann kommt der Song?

Bibis Beauty Palace aka Bibi H. wagt mit "How it is (Wap Bap)" tatsächlich ihr Song-Debüt. Es ist ja nicht so, als ob die Youtuberin nicht genug zu tun hätte. Aber anscheinend ließ sie dieses Lied einfach nicht los: "Ich habe einen Freund, Sam, der diesen Song geschrieben und komponiert hat", erzählt Bibi und plaudert weiter: "Er kam zu mir und hat ihn mir gezeigt - und ich was so angetan, dass ich spontan gesagt habe: 'Ich möchte den Song gern einsingen.'"

Amazing Show @davidguetta 🎉🙌🏻thanks for this unforgettable night in Las Vegas 😍 Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am 23. Apr 2017 um 21:05 Uhr

Bibi H. hat daraufhin Nägel mit Köpfen gemacht und direkt die Probeaufnahmen gestartet. Jetzt ist die Single fertig. Veröffentlicht wird sie allerdings erst am 5. Mai 2017 - also in etwa einer Woche. Dass die quirlige Youtuberin auch als Bibis Beauty Palace öfters ihre Gesangskünste zum Besten gibt, ist übrigens kein Geheimnis. Freund Julienco flachste in gemeinsamen Videos oft darüber, dass Bibi, kurz bevor der Aufnahmeknopf gedrückt wurde, wieder lauthals gesungen hätte. "Ich singe auch sehr gern in meiner Freizeit", berichtet Bibi. "Allerdings habe ich es nie als ernstes Thema in meinem Leben gesehen. Aber "How it is (Wap Bap)" hat den Schalter in mir umgelegt."

Bibis Beauty Palace: Für "How it is (Wap Bap)" gibt es ein Video!

Bibis Beauty Palace wird als Bibi H. für ihren Song "How it is (Wap Bap) übrigens auch ein einen "aufwändigen Videoclip" präsentieren. So wird es zumindest in der Pressemitteilung zur Single angekündigt. Zudem soll das Lied komplett anders klingen, als man sich es zunächst vorstellt. Das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend!

Ob Bibi H. mit ihrem ersten Song die Charts stürmen und uns einen richtigen Ohrwurm bescheren wird? Das werden wir spätestens am 5. Mai erfahren. Die Single und das entsprechende Musik-Video von Bibis Beauty Palace findet ihr dann sofort hier bei uns!