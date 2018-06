Bibi und Julian: Die Schwangerschaft verbindet sie noch mehr

BibisBeautyPalace und Julienco sind schon seit 2009 ein Paar – in ein paar Wochen werden die beiden zum ersten Mal Eltern. Und jetzt, wo die Geburt ihres Sohnes immer mehr heranrückt, stehen sich die beiden näher als je zuvor!

Bibi und Julian: Nach neun Jahren immer noch in Love

Während bei vielen anderen Pärchen nach mehreren Jahren Beziehung oft die Luft raus ist und die Gefühle nachlassen, ist das beim beliebten YouTube-Couple Bibi und Julian überhaupt nicht der Fall – im Gegenteil! Jetzt, wo die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, scheint die Liebe der beiden noch stärker geworden zu sein. Das zeigen die beiden ihren Fans immer wieder durch kleine Botschaften, die sie via Instagram teilen. So schrieb Bibi erst im März eine zuckersüße Liebeserklärung zu einem Schnappschuss von sich und Julian: "Es gibt so viele Orte auf der Welt und in deinen Armen ist immer noch mein Lieblingsplatz."

Bibi ist der schönste Anblick, den Julian sich vorstellen kann

Jetzt postete Julian einen kurzen Videoclip aus einem Restaurant mit atemberaubenden Blick über die Kölner Innenstadt samt Kölner Dom und schrieb dazu: „Was 1 Ausblick.“

Doch wer jetzt denkt, das wäre die schönste View, die Julienco sich in diesem Moment vorstellen könnte, hat weit gefehlt. Denn im nächsten Teil seiner Insta-Story filmt er seine Bibi, die ihm im Restaurant gegenübersitzt und schreibt dazu: „Was 1 noch viel schönerer Ausblick“. Awww wie süß! Trotz neun Jahren Beziehung sind die beiden immer noch total verliebt ineinander.

Gemeimsam stehen die beiden 25-Jährigen jetzt vor der bislang größten Herausforderung ihres Lebens: Eltern sein! Doch die unebschreibliche Vorfreude auf ihr Baby hat die Gefühle der beiden zueinander nur noch verstärkt.

So gehen Bibi und Julian mit Zoff um

Doch natürlich gibt’s auch im Hause BibisBeautyPalace/Julienco mal Beef! Vergangenes Jahr verriet Bibi uns im Interview, wie sie und Julian damit umgehen, wenn‘s mal so richtig kracht! „Wenn Julian und ich uns streiten, kann’s natürlich auch ein bisschen lauter werden. Wir trennen uns dann erst mal räumlich. Anschließend ist für ein paar Stunden Funkstille – aber meistens schreiben und telefonieren wir bald wieder, reden noch mal darüber, und dann passt auch alles schon.“

Klingt doch ziemlich vernünftig! Und genau so sollte es zwischen Partnern laufen: Wenn man sich streitet, muss drüber gesprochen und das Problem aus der Welt geschafft werden :) Denn dann stehen die Chancen auf eine glückliche Beziehung, wie Bibi und Julian sie seit vielen Jahren führen, ziemlich gut!

Mehr über Bibi und Julian erfahrt ihr auch in der neuen BRAVO :)