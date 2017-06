Bibi und Julian: Bilder, Videos, Hochzeit - alle News!

Allgemeine Infos zu Bibi und Julian

Bibi und Julian: Mit gemeinsamen Videos erfolgreich

Ob Challenges, Pranks oder sonstige Späße: Die Videos von Bibi und Julian werden millionenfach angeklickt - und das seit Jahren! Anfang 2013 tauschte Julian zum ersten Mal in einem Video von Bibi auf. Ihr Freund kam bei ihrer Community so gut an, dass er immer wieder in ihren Youtube-Clips auftauchte. Heute ist Julienco aus Bibis Videos fast nicht mehr wegzudenken und umgekehrt.

Speziell mit einigen Pranks haben Bibi und Julian schon große Klick-Erfolge erzielt. Sowohl "Ich PRANKE Julian // mit RIESEN STREIT :O" und "Ich bin schwanger :O PRANK" wurden bislang weit über neun Millionen Mal aufgerufen und gehören zu den Top 5 Videos auf Bibis Kanal. Das meistgesehene, gemeinsame Video von Bibi und Julian ist übrigens "10 ARTEN VON PÄRCHEN + Outtakes", welches 13,7 Mio. Mal angeklickt wurde.

Bibi und Julian: Ihre schönsten Bilder

Da Bibi und Julian bei Instagram, Snapchat & Co. mächtig aktiv sind, gibt es auch jede Menge Bilder der zwei Youtube-Stars. Am schönsten sind natürlich die gemeinsamen Schnappschüsse, die auch bei ihren Fans immer sehr gut ankommen. Einige Pärchen-Bilder bekamen bei Instagram sogar mehr als 350.000 Likes - ein unglaublicher Wert!

Hier findet ihr eine Auswahl der schönsten Bilder von Bibi und Julian:

🦄 @julienco_ Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am 1. Okt 2016 um 2:19 Uhr

Baby YOU @bibisbeautypalace ! Ein Beitrag geteilt von ! Julian (@julienco_) am 12. Dez 2015 um 2:09 Uhr

my E V E R Y T H I N G 💞 1.03.09 • 8 years ... Thank you for all the wonderful moments 😌 love you @julienco_ Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am 28. Feb 2017 um 19:50 Uhr

Bibi und Julian: Fans sehnen sich nach Hochzeit

Nach mehr als 8 Jahren Beziehung von Bibi und Julian brennt den Fans vor allem eine Frage auf der Seele: Wann heiraten die zwei Youtube-Stars? In einigen ihrer Videos haben Bibi und Julian schon über das Heiraten und eine mögliche Hochzeit gesprochen. Auch das Thema Nachwuchs war bereits ein Thema. Zwar lassen die beiden immer wieder durchsickern, dass sie irgendwann den Bund der Ehe schließen möchten, aber ein genaues Datum oder sonstiges gibt es noch nicht.

Einerseits verständlich: Trotz der langen Beziehung sind Bibi und Julian noch sehr jung (beide 24) und haben dementsprechend noch Zeit, bevor sie diesen großen Schritt in ihrem Leben wagen :)