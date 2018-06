Bibi schwanger: Das erwartet sie jetzt!

YouTube-Queen Bibi (Bibis Beauty Palace) ist bereits in der 26. Schwangerschaftswoche. Das kommt jetzt auf sie zu.

Bibis Beauty Palace: Das steht ihr jetzt bevor

Schon wieder ein Meilenstein in der Babybauchzeit von Bibi Heinicke! Die YouTuberin befindet sich nun in der 26. Schwangerschaftswoche. Das steht jetzt der werdenden Mutter eines Sohnes und Freund Julian Claßen bevor. Sohnemann ist nun schon so groß und wiegt so viel wie ein Maiskolben. Ab jetzt öffnet er die Augen, nuckelt am Daumen und hört besser. Der Social-Media-Star selbst muss sich jetzt mit einigen Schwangerschaftswehwehchen plagen: Der Rücken tut weh, es kommt zu Sodbrennen und angeschwollenen Füßen!

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am Jun 2, 2018 um 12:46 PDT

Bibis Beauty Palace: Das passiert mit ihrem Körper

Das zunehmende Gewicht des Babys macht Bibi immer mehr zu schaffen. Die größer werdende Gebärmutter drückt auf die Harnblase, was zu Harndrang führt. Der Uterus drängt auch die Lunge aus ihrer üblichen Position, was Kurzatmigkeit verursachen kann. Der Druck auf die unteren Verdauungsorgane erhöht zudem die Gefahr von Hämorriden und kann zu Blähungen oder Verstopfungen führen. Die Beschwerden werden neben dem Baby selbst auch von der zunehmenden Menge an Fruchtwasser verursacht. In der 10. Schwangerschaftswoche sind es im Durchschnitt nur etwa 30 Milliliter. Zum Ende der Schwangerschaft füllen rund 800 Milliliter den Uterus. Die Hälfte davon wird täglich vom Kind getrunken. Wir hoffen, dass Bibi nicht mit all zu vielen Beschwerden zu kämpfen hat und wünschen ihr weiterhin eine gesunde und wunderbare Schwangerschaft.

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am Jun 8, 2018 um 7:07 PDT

Holt euch die neue BRAVO für mehr krasse Stories rund um eure Lieblings-Stars :)