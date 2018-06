Bibi & Julienco: „Dem Baby geht es gut!“

YouTuberin Bibis Beauty Palace und ihr Freund Julian aka. Julienco bekommen ein Baby! Das haben die beiden vor ein paar Wochen in einem YouTube-Video verkündet.

Bibis Beauty Palace schwanger: Sorge um das Baby?

Seit Bibs Beauty Palace schwanger ist, machen sich die Fans Sorgen um die süße YouTuberin und um ihr Baby - aber scheinbar können wir alle aufatmen! Denn in Bibis neuem YouTube-Video gibt ihr Freund Julienco Entwarnung. Das Liebespaar macht eine lustige Pancake-Art Challenge – ein Spiel, bei dem die beiden Pfannkuchen in lustigen Farben basteln. Darunter: Ein Pfannkuchen mit Baby-Motiv! Bibi findet ihr Baby-Pfannkuchen sei nicht gelungen und scherzt "Das ist so ein hässliches Baby!". Doch ihr Freund Julienco meint: "Nein – Dem Baby geht's gut!"

Schau dir hier das Video an:

Bibis Beauty Palace: Julienco kümmert sich rührend

Bibi und Julienco sind bereits seit neun Jahren ein Paar – die beiden lernten sich noch während der Schulzeit kennen. Da seine Freundin nun ein Baby bekommt, kümmert sich Julian noch mehr um sie – denn er will ihr den langen Prozess der Geburt erleichtern. Zuckersüß die beiden!

