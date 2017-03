Betty Taube & Koray Günter sind glücklich verheiratet!

Betty Taube und ihr Liebster Koray Günter sind seit Herbst 2016 verheiratet. Die beiden lernten sich bei Dreharbeiten in Istanbul kennen und lieben. Doch vor kurzem machten sich Betty's Fans Sorgen um die Beziehung der beiden. Das Model zeigte sich via Snapchat nämlich mit einem zerissenen Herz-Emoji . Ihr Community spekulierte daraufhin natürlich, ob bei Betty und Koray noch alles in Ordnung sei.

Vermutlich handelte es sich aber einfach "nur" um Liebeskummer, denn die beiden sind immer wieder räumlich voneinander getrennt. Mit einer süßen Liebeserklärung an ihren Schatz, räumte Betty Taube die Spekualtionen aus dem Weg. Bei Snapchat teilte das Model ein romantisches schwarz-weiß Foto, das sie und Koray an ihrem Hochzeitstag zeigt! Dazu schrieb die 22-Jährige: "Auch wenn wir gerade facetimen und Du schon schläfst... Ich liebe dich".

Bei Betty Taube und Koray Günter liegt also immer noch ganz viel Liebe in der Luft! <3

Ein Beitrag geteilt von Betty Taube-Günter (@bettytaube) am 14. Jan 2017 um 9:22 Uhr

18. November 2016

Betty Taube & Koray Günter: Die beiden haben geheiratet!

"Just married!" Betty Taube und Koray Günter haben "Ja" gesagt. Das Model und der Fußballer haben sozusagen Nägel mit Köpfen gemacht und nicht mal ein Jahr nach ihrer Verlobung geheiratet.

Schon im Januar 2016 stand deshalb fest, dass Betty und Koray in diesem Herbst standesamtlich und dann im Sommer 2017 noch einmal so richtig groß heiraten wollen. Damals sagte sie: „Wir haben schon die perfekte Location, und es wird einfach unsere Traumhochzeit, weil Freunde und Familie sind da und das ist ja das Wichtigste. Seine Familie ist sehr türkisch und eigentlich sind türkische Hochzeiten so riesig, 800 bis 1.00 Gäste, aber wir haben es relativ klein gehalten.”

Ja also, wenn man sich sicher ist, ist man sich eben sicher und die beiden schweben einfach auf Wolke 7. Sollten wir die beiden demnächst mal treffen, werden wir sie auf jeden Fall nach ihrem ganz persönlichen "Liebes-Rezept" fragen ;)

Gestern teilte Betty dann übrigens auch ein Foto von ihrem Brautstrauß und den Eheringen. Wirklich schön! Wir gratulieren den beiden und freuen uns schon jetzt auf die große Traumhochzeit im nächsten Jahr!

Just Married ❤️ Ein von Betty Taube-Günter (@bettytaube) gepostetes Foto am 17. Nov 2016 um 7:48 Uhr

Ein von Betty Taube-Günter (@bettytaube) gepostetes Foto am 17. Nov 2016 um 7:00 Uhr

Steht der Hochzeitstermin fest?

Ihre Liebe soll für immer und ewig sein – erst vor knapp einem Jahr lernten sich die beiden Turteltauben kennen und sind sich sicher: es passt perfekt! Deshalb laufen die Hochzeitsvorbereitungen bei Betty und Koray auch schon auf Hochtouren. Im Interview mit Bunte verriet die süße 21-Jährige, wann es soweit ist.

Wann wird geheiratet?

Noch diesen Winter wollen die beiden standesamtlich heiraten.=) Aber natürlich soll es auch noch eine MEGA FETTE Party mit Familie und Freunden geben. Das soll dann aber erst nächsten Sommer stattfinden. So ein Fest muss natürlich gut geplant sein und deshalb haben Betty und Koray auch schon alle Hände voll zu tun: „Es ist gar nicht so einfach, wie man immer denkt. Aber es sind schon viele schöne Dinge bei rum gekommen."

In einem früheren Interview gab das hübsche Model auch schon einige Details zur Hochzeit bekannt: „Wir haben schon die perfekte Location, und es wird einfach unsere Traumhochzeit, weil Freunde und Familie sind da und das ist ja das wichtigste. Seine Familie ist sehr türkisch und eigentlich sind türkische Hochzeiten so riesig, 800 bis 1.00 Gäste, aber wir haben es relativ klein gehalten.”

14. Juli 2016

Mega Shitstorm für Liebes-Tattoos!

Betty Taube und Koray Günter sind wirklich „crazy in Love“. Nach nur vier Monaten Beziehung haben sich die beiden verlobt. Sie sind sich ganz sicher: Ihre Liebe hält für immer! Und deshalb wird auch bald geheiratet! Aber das reicht den zwei Turteltauben scheinbar noch nicht – sie haben ihre Liebe jetzt mit einem Tattoo besiegelt. Sehr zum Missfallen von Bettys Fans, die diesen Liebesbeweis völlig übertrieben finden.

Auf Bettys Unterarm steht nun in weißer Schnörkelschrift „Koray“ – ihr Liebster trägt dort in schwarzer Schrift Bettys Namen. Via Instagram postete die Beauty stolz einen Schnappschuss der Liebes-Tattoos und ist sicher dabei sehr wohl bewusst, dass nicht alle von ihren Tattoos begeistert sein werden. Ob Betty aber wohl mit so viel Missgunst gerechnet hat?

They will call us crazy and stupid - but that's not true - we are crazy in love together forever!!! Ehering 2.0#inked #white&black ##ichdankedirfüralles #ichliebedich Ein von Betty Taube (@bettytaube) gepostetes Foto am 12. Jul 2016 um 13:10 Uhr

In den Kommentaren unter dem Bild heißt es: „Das ist echt die dümmste Entscheidung überhaupt die man machen kann. Liebe hin oder her.“, „Hoffentlich macht ihr in ner Woche Schluss“, oder „Ohhhhhh Nein – macht doch nic son Blödsinn, meistens geht das nicht gut“.

Aber Betty und Koray glauben fest an die ewige Liebe <3<3<3 und die Tattoos sind nun mal schließlich ihre Entscheidung!

26. Mai 2016

Betty & Koray: Haben sie heimlich geheiratet?

Bei den beiden ging alles ganz schnell! Betty Taube und Koray Günter lernten sich 2015 bei einer Filmproduktion für ProSieben kennen – die Zwei verliebten sich Hals über Kopf ineinander und im Januar bestätigten sie schon ihre Verlobung.

Aşkitom#myhusband #noassiknow # Ein von Betty Taube (@bettytaube) gepostetes Foto am 24. Mai 2016 um 10:04 Uhr

Einen Hochzeitstermin hat das Paar bislang aber noch nicht verkündet. Bettys neuster Instagram-Post sorgt jetzt allerdings für Verwirrung. Auf dem Bild ist sie in einem eleganten Abendkleid an der Seite ihres Liebsten zu sehen - dazu schrieb sie „Mein Ehemann“. Huch, haben die Zwei sich etwa längst das Ja-Wort gegeben? Das wäre ja wirklich ein Ding!

Der Hashtag sorgte bei den Fans jedenfalls für viel Wirbel. Bettys Management hat inzwischen aber aufgeklärt, dass es noch keine Hochzeit gegeben hat. Na, so lange wird es bei den beiden aber sicher nicht mehr dauern! ;) <3

So schön war der Antrag von Koray!

26. Januar 2016

In der letzten Woche veröffentlichte Betty Taube ein Foto von sich bei Instagram - bis hierhin ist die Story nicht ungewöhnlich. Auf dem Bild trug sie allerdings einen ziemlich riesigen Ring. Für uns war sofort klar: Betty muss verlobt sein!

Inzwischen kam auch die Bestätigung von ihrem Management. Fußballer Koray Günter hat der ehemaligen GNTM-Kandidatin tatsächlich einen Antrag gemacht! Wie schöööön!

Über den hat Betty nun auch zum ersten Mal gesprochen. Im Interview mit "Promiflash" erinnerte sie sich noch einmal an den Moment, in dem Koray vor ihr auf die Knie ging. "Dieser Ring! Ich glaube, da hätte keine Frau 'Nein' gesagt. Aber komischerweise habe ich diesen Ring gesehen und gar nicht so darauf geachtet. Erst später habe ich ihn angeguckt und gedacht: 'Oh mein Gott, der ist ja besonders schön!'"

Ja zu diesem Klunker würden wir auch nicht "Nein" sagen! "Also, da hat er sich echt sehr, sehr viel Mühe gegeben. Es ist einfach der perfekte Ring", sagt Betty weiter.

Wann und wo die Hochzeit stattfinden soll, hat das Model noch nicht verraten. Wir sind uns aber schon jetzt ziemlich sicher, dass Betty in ihrem Hochzeitskleid einfach wundervoll aussehen wird!

20. Januar 2016

Betty Taube & Koray Günter: Sind die beiden längst verlobt?

OMG! Ist Betty Taube tatsächlich verlobt??? Seit wenigen Monaten ist sie mit dem Fußballer Koray Günter zusammen und ganz offensichtlich mega verknallt!

Bei Instagram und Facebook teilte das Model bereits Liebes-Selfies mit ihrem neuen Freund. Jetzt könnte der vor Glück noch einen Schritt weiter gegangen sein. Betty postete nämlich ein Foto, auf dem sie einen verdächtig großen Klunker trägt.

Dieser sieht ganz klar wie ein Verlobungs-Ring aus! Außerdem hat sie einen Ring-Emoji in ihrer Info bei Instagram ergänzt. Bisher haben sich weder Betty noch Koray zu den Gerüchten geäußert.

Ist Betty Taube schon verlobt? © Instagram/bettytaube

Ihre Fans sind übrigens auch schon ganz hibbelig und würden gern wissen, was genau das zu bedeuten hat.

Ja Betty, jetzt erzähl doch mal!

2. Dezember 2015

Betty Taube & Koray Günter: Erstes Liebes-Selfie mit ihrem neuen Freund!

Lange haben wir drauf gewartet, nun hat Betty endlich das Geheimnis gelüftet: ihr neuer Freund ist der Fußballer Koray Günter.

Bei Facebook postete sie dieses süße Liebes-Selfie!

© Facebook/Betty Taube

Gefunkt haben soll es bei den beiden während der Dreharbeiten zu einer taff-Dokumentation. Der Kicker zeigte darin Betty seine Heimatstadt Istanbul. Schon in der Sendung konnte man erkennen, wie gut die beiden sich verstehen.

Nun hat es das GNTM-Model ganz offiziell gemacht. Was für ein hübsches Paar!

27. Oktober 2015

Das GNTM-Model ist frisch verliebt!

Wow, das ist ja mal eine Überraschung! Das schöne GNTM-Model Betty Taube hat einen neuen Freund und ist bis über beide Ohren verliebt. Noch im September erklärte sie auf einem Event, dass sie Single sei. Nun ist Betty wieder vergeben!

Nun hat es die schöne Brünette wieder erwischt und ihr Glück teilte sie gleich via Social Networks. Bei Facebook und Instagram postete sie ein süßes Bild, auf dem sie die Hand eines Mannes küsst. Dazu schrieb sie: „Mich hat es voll erwischt“, und fügte den Hastag „#ichliebedich“ hinzu. Was für ein toller Liebesbeweis!

© Facebook/Betty Taube

Es besteht also kein Zweifel: Betty ist wieder total in Love! Wer der Glückliche ist, wollte sie aber noch nicht verraten, aber wer weiß, vielleicht folgt ja schon bald ein Liebes-Selfie.

Betty & und ihr Ex "Honig"

Mit ihrem Ex-Freund Dennis ist Betty noch immer gut befreundet. Durch den Trubel nach der Model-Show haben Betty und ihr „Honig“, wie sie ihn immer liebevoll nannte, irgendwie nicht mehr richtig zueinander gefunden. Vor ein paar Monaten trennten sie sich deshalb voneinander.

Für die neue Liebe wünschen wir Betty alles Glück der Welt!