Beste News des Tages: Käse soll das Leben verlängern!

Stehst Du auch so auf Käse? Ob auf dem Brot, überbacken, über die Nudeln oder die Pizza gestreut oder einfach so: Käse macht einfach alles besser. Und jetzt gibt es auch noch super Käse-News. Angeblich soll der Verzehr unser Leben verlängern. . .

O-M-G!!! Wir haben es doch schon immer gewusst: Wenn etwas so wundervoll ist, wie Käse, dann muss es einfach gut sein! Und wie Metro.uk berichtet, ist Käse sogar mehr als gut für uns. In einer Umfrage wurden 800 Italiener zu ihrer Ernährung befragt. Das Ergebnis zeigte große Unterschiede zwischen Personen, die viel Käse zu sich nehmen und denen, die es nicht tun.

Wunderwaffe Käse: Das kann sie bewirken!

Das Geheimnis steckt im Wunderstoff Spermidin, der vor allem in Cheddar, Brie und Parmeasan vorhanden ist und am Ende scheinbar dafür sorgt, dass wir tatsächlich länger leben. Wahnsinn! Zusammengefasst kam in der Studie heraus:

"Diejenigen, die eine höhere Aufnahme von Spermidin vorwiesen, hatten einen niedriegeren Blutdruck, ein um 40 Prozent geringeres Risiko für Herzversagen und ein reduziertes Risiko für andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen."

Und? Worauf wartest Du noch? Ran an den Käse! Für alle, die leider auf Käse verzichten müssen, lohnt es sich auch zu Sojabohnen zu greifen. Einen weiteren wundervoll positiven Effekt findest Du hier: