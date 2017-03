Besser schlafen! Darum solltest Du nur noch morgens duschen!

Duschst Du am liebsten morgens oder abends? Also bei mir kommt es ganz darauf an: War ich am Abend beim Sport, gehe ich natürlich duschen. Hatte ich nicht so einen anstrengenden Tag, verschiebe ich meine Dusch-Session auch schon mal auf den Morgen. Weiß ich allerdings, dass ich morgens nicht ganz so viel Zeit habe, springe ich noch kurz vor dem Schlafengehen unter die Dusche.

Warum sollte man morgens duschen?

Und Letzteres ist offenbar total falsch. Experten raten dazu, lieber morgens zu duschen oder mindestens zwei Stunden, bevor man ins Bett geht. Warum Du das in Zukunft vielleicht auch tun solltest, erfährst Du jetzt im Video!

