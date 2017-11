"Berlin - Tag und Nacht": Wird BTN-Alessia jetzt zur Stripperin?

"Berlin - Tag und Nacht": Gerrit will sein Geld von Alessia zurück

Alessia gerät bei "Berlin - Tag und Nacht" immer mehr unter Druck, denn Gerrit will die geliehenen 500 Euro bis zum Ende der Woche wiederhaben. Er schlägt ihr vor als Stripperin für ihn zu arbeiten, um so die Schulden abzubezahlen: "Du bist voll hübsch, weißt Du? Da könntest Du eigentlich auch ein paar andere Sachen machen. Ich habe da vielleicht eine Idee. Du weißt doch was Natalie macht...", fängt Gerrit an zu erzählen. Für Alessia ist das Strippen jedoch keine Option und sie lehnt zunächst empört ab.

Gerrit macht Alessia ein unmoralisches Angebot... RTL 2

Doch ihr neuer Job in einer Spülküche erweist sich als unerträglich. Es kommt schließlich zu einer krassen Auseinandersetzung mit ihrem Chef und die BTN-Schönheit verliert dadurch ihren Job. Ohne die Spülküche wird sie aber die Schulden an Gerrit nicht bezahlen können...

Nimmt Alessia den Job als Stripperin jetzt doch an? Oder findet sie noch eine andere Lösung? Das erfahren wir ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" auf RTL 2.

"Berlin - Tag und Nacht" - alle News (hier klicken)