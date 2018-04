„Berlin – Tag und Nacht“: Wie gut passen Jacky und Alina zusammen?

Gefühls-Chaos bei „Berlin – Tag und Nacht“: Schon seit mehreren Wochen fühlt sich Jacky zu Alina hingezogen. Doch die hat immer alle Annäherungsversuche abgewehrt… Bis jetzt! Gibt es etwa doch eine Chance für die beiden „BTN“-Mädels? Und passen sie überhaupt zusammen?

BTN: Jacky hat kein Glück in der Liebe

Die 17-jährige Jacky hat es nicht leicht: Nik hat sie abblitzen lassen, als er erfahren hat, dass sie noch Jungfrau ist. Zuerst war Jacky richtig down. Doch dann hat ihre beste Freundin Kim sie dazu gebracht, sich mal intensiver mit ihrer Sexualität auseinanderzusetzen und sich darüber klarzuwerden, was sie eigentlich will. Und Jacky musste sich eingestehen: Irgendwie fühlt sie sich zu einer Frau hingezogen - Alina! Und die ist gerade Single…

Alina hielt Jacky auf Abstand

Eigentlich hat Alina Jacky immer auf Abstand gehalten, doch jetzt kommen sich die beiden BTN-Girls plötzlich doch näher! Hat Jacky doch eine Chance bei Alina? Und passen die beiden überhaupt zusammen? Immerhin ist Jacky erst 17 und Alina einige Jahre älter als ihre Verehrerin… Im Suff traut sich die Schülerin zum ersten Mal, Alina ihre Gefühle zu gestehen: „Du bist einfach so eine tolle Frau und du bist echt schön und ich mag dein Piercing!“ Doch Alina reagiert darauf richtig negativ: „Jacky du bist einfach richtig voll und das nervt mich grad.“

Ist Alina zu alt für Jacky?

Die Barkeeperin fühlt sich für Jacky verantwortlich und hat kurzzeitig eher Muttergefühle für sie als sonst irgendwelche Emotionen. Sie redet mit ihr, als wäre sie ein Kind: „Ich bin ein paar Jahre älter, hör auf mich. Ende der Diskussion!“ Ist der Altersunterschied vielleicht das Problem? Wollte sich Alina ihre wahren Gefühle für Jacky deshalb nur nicht eingestehen? Sieht ganz so aus... Denn schließlich gesteht sie der 17-Jährigen: „Glaub mir, ich habs einfach nicht drauf. Ich verkacke jede Beziehung. Ich bin so eifersüchtig. Ich bin beziehungsunfähig.“ Ob das das Richtige für die junge Jacky ist? Sie bräuchte doch eher jemanden, der ihr Halt gibt!

Endlich: Der Kuss!

Doch die Schülerin lässt sich durch nichts einschüchtern. „Alina, du bist die tollste Frau, die ich je kennengelernt hab!“, beteuert Jacky immer wieder. Jetzt gerät Alina endgültig ins Gefühls-Chaos: Sie will Jacky keine Hoffnungen machen und ihr nicht weh tun. Doch als Jacky kurze Zeit später plötzlich in einem super heißen Minikleid und High-Heels bei Alinas Bar auftaucht, kann die nicht länger verstecken, dass sie Jacky auch gut findet. „Das sieht echt sexy aus“, schwärmt Alina von Jackys neuem Style, den ihr Kim verpasst hat.

Jacky ist erst total unsicher, wie sie die Signale deuten soll, doch dann kommen sich die beiden endlich näher: Gerade als Jacky die Bar verlassen will, ergreift Alina plötzlich die Initiative und küsst Jacky leidenschaftlich! Gefühle scheinen also bei beiden da zu sein... doch ob Jacky sich wirklich eine Beziehung mit Alina vorstellen kann? Es bleibt spannend!