Berlin - Tag und Nacht: Welches Paar gewinnt das Tanz-Event?

"Berlin - Tag und Nacht" Vorschau: Welches Paar gewinnt das Tanz-Event? - Es ist DAS Ereignis bei BTN: Im Fitnessstudio von Alessia findet ein großer Tanzwettbewerb statt, bei dem die meisten "Berlin - Tag und Nacht"-Stars in Pärchen teilnehmen. Die Veranstaltung bereit jedoch nicht jedem im Vorfeld nur Spaß. Speziell Milla und Leon kriegen sich wegen der Teilnahme in die Haare...

"Berlin - Tag und Nacht": Milla ist genervt von Leon

Normalerweise sind Milla und Leon das Traumpaar bei "Berlin - Tag und Nacht". Das ändert sich jedoch, als es um den Tanzwettbewerb bei BTN geht. Leon hat Geburtstag und das will dies am liebsten mit dem Sieg beim Tanz-Event im Body Burn feiern. Seine härteste Konkurrenz: Nina und André. Leon will die zwei Favoriten auf jeden Fall besiegen und setzt sich und Milla daher stark unter Druck. Diese ist vom Kampfgeist ihres Mannes jedoch wenig begeistert – und will das Event sogar absagen, weil sie nicht nur Mittel zum Zweck sein möchte.

Wer gewinnt den Wettbewerb? RTL 2

Als Nina sie aber kurz darauf provoziert, ist Milla fest entschlossen: Sie will den Contest bei "Berlin - Tag und Nacht" mit Leon gewinnen. Wer wird den Contest für sich entscheiden? Die großen Favoriten Nina und André oder doch Milla und Leon? Das erfahren wir ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" auf RTL 2.

