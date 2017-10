Berlin - Tag und Nacht: Wann wacht Nina endlich auf?

"Berlin - Tag und Nacht": André hinterlässt eine Spur

Am Morgen schenkt Nina André bei "Berlin - Tag und Nacht" einen auffälligen Kugelschreiber. Nachdem er telefoniert hat, erzählt er Nina eine Lüge mit wem er gerade gesprochen hat – doch Leon durchschaut ihn und spricht ihn auf sein Verhalten hin. Dieser wimmelt Leon jedoch ab und sagt ihm, dass er das Telefonat "mal seine Sorge sein" lassen solle.

André leiht sich daraufhin von Leon den Schlüssel für das LA, um sich dort mit einer Frau zu treffen. Bei Leon und Milla leuchten alle Alarmglocken rot und sie wollen Nina mit in den Club nehmen, damit sie mit eigenen Augen sehen kann, was André so treibt. Als das Dreiergespann vor Ort auftaucht ist André nicht mehr da – doch der geschenkte Kugelschreiber liegt am Boden. Für Milla und Leon ist dies ein eindeutiges Zeichen, doch Nina versucht sich die Situation erneut schönzureden...

Für Nina ist der Kugelschreiber kein Beweis RTL 2

Fliegt Andrés vermeintliche Affäre bei "Berlin - Tag und Nacht" jetzt auf - oder hat Nina tatsächlich recht und ihr Freund geht ihr gar nicht fremd? Das erfahren wir ab 19 Uhr bei Berlin - Tag und Nacht auf RTL 2.

