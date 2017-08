Berlin – Tag und Nacht Vorschau: Werden David und Lisa ein Paar?

BTN-Vorschau: Lisa ist eifersüchtig auf Alessia

Lisa, Alessia und Jessica möchten Alina von ihrem Liebeskummer wegen Greta ablenken. Um das zu erreichen, gehen die Mädels erst gemeinsam zum Sport und abends im LA14 feiern. Lisa, Alessia, Jessica und Alina haben eine ziemlich gute Zeit zusammen und genießen es, unter sich zu sein.

Doch plötzlich taucht David auf, der, ohne es zu wissen, einfach alles durcheinander bringt. Alessia, die beim Feiern ordentlich Gas gibt und auf einem Podest tanzt, erregt so Davids volle Aufmerksamkeit. Als Lisa das checkt, wird die ziemlich eifersüchtig. Mit diesem plötzlichen Gefühl hatte sie nicht gerechnet. Immerhin dachte Lisa, dass sie nichts für David empfindet und die Sache zwischen Alessia, David und ihr endlich ein Ende hat.

Es sieht also ganz so aus, als würde Lisa doch etwas für David fühlen - eine Erkenntnis, die ab sofort alles nur noch komplizierter machen dürfte. Wie die Geschichte weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".

BTN-Vorschau: Hintergeht Lisa ihre Freundin Alessia?

Die Mädels sind sich einig: Nach dem Motto "Sister befor Mister" möchten beide David vergessen und wirklich nichts und niemanden ihre Freundschaft zerstören lassen. Zumindest gilt das für Alessia, die David jetzt so schnell wie möglich aus ihrem Herzen streichen möchte.

Als Alessia und Lisa im Matrix über David sprechen, ist Alessia überglücklich, so eine tolle Freundin zu haben und bedankt sich bei Lisa für ihre Loyalität. Doch Lisas Gesicht spricht eine andere Sprache. Man kann ihr das schlechte Gewissen ansehen, denn was Alessia scheinbar nicht weiß: Lisa steht auf David und lügt Alessia einfach an.

Wie lange kann sie ihre Gefühle vor Alessia noch verbergen. Kommt es vielleicht sogar zu einer heimlichen Affäre mit David? Wie die Geschichte weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".

Keine BTN News mehr verpassen - Hier klicken!

BTN-Vorschau: Lisa und David kommen sich immer näher!

Lisa, Alessia und David stecken in einer großen Krise. Alessia hat ein Auge auf David geworfen. Der mag Alessia auch, steht aber noch viel mehr auf Lisa und hätte nichts dagegen, ihr näherzukommen. Und Lisa ist total verwirrt, weil sie sich scheinbar ebenfalls in David verguckt hat und weiß, dass Alessia auf David steht.

Und jetzt passiert es: Lisa muss ein Paket abholen und braucht dafür Hilfe. Ihre Mutter hat ein riesiges Bild gemalt, das sie allein nicht transportieren kann. Der Einzige, der Zeit dafür hat, ist David. Nachdem die beiden das Bild abgeholt haben, wollen sie es gemeinsam aufhängen. Dabei kommen sich die beiden ziemlich nah und küssen sich - aber nur fast.

So wie es aussieht, will David wirklich mehr von Lisa. Am Abend macht der ihr nämlich eine Szene, weil er nicht weiß, woran er bei ihr ist. Krass! Jetzt muss sich Lisa entscheiden: Geht sie eine Beziehung mit David ein oder hält sie zu ihrer Freundin Alessia? Wie diese Geschichte ausgeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".

BTN Vorschau: Lisa riskiert die Freundschaft mit Alessia!

Alessia ist verknallt - David hat ihr total den Kopf verdreht. Doch bisher sieht es nicht so aus, als würden die beiden demnächst zusammenkommen. David hat nämlich scheinbar auch ein Auge auf Lisa geworfen. Damit Alessia jetzt aber mal endlich wieder auf andere Gedanken kommt, bittet Lisa sie, ihr dabei zu helfen, Lisas Zimmer zu streichen.

Die beiden Mädels albern rum und haben unglaublich viel Spaß miteinander. In der ausgelassen Stimmung beschließen sie, gemeinsam feiern zu gehen. Als sich die Mädels fertigmachen, kommt David plötzlich dazu, dem auffällt, dass Lisa noch Farbe auf dem Rücken hat. Er bietet ihr an, diese wegzuwischen und sie sauber zu machen. Lisa genießt die Zärtlichkeit von David und bekommt Herzklopfen - doch sie denkt sich nichts dabei.

David ist beim Feiern auch mit am Start und tanzt vertraut mit Lisa. Für Alessia ist das zu viel, die traurig abzieht. Die Situation wird immer komplizierter und die Freundschaft von Lisa und Alessia steht auf der Kippe. Vor allem, wenn David sich endlich für eine der Mädels entscheidet.

Doch wann wird es so weit kommen? Das zeigt RTL II montags bis freitags ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht."