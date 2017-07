Für Schmidti zählt gerade nur eines: Er möchte sein Leben genießen und jeden Tag voll ausnutzen. Die Arbeit steht ihm dabei natürlich im Weg. Als Bülent und Schmidti einen Auftrag für den Späti bekommen, möchte Bülent die Arbeit pflichtbewusst erledigen und die Waren schnell ausliefern. Doch Schmidti hat eine andere Idee.

Er sorgt dafür, dass die beiden an den See kommen, um dort zu baden und Spaß zu haben. Doch plötzlich wird es ziemlich heikel. Bülent bemerkt, dass die beiden den Schlüssel für den Transporter verloren haben. Und das bleibt nicht ihr einziges Problem an diesem Tag, denn der Kunde beschwert sich bei dem Chef der beiden.

