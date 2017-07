"Berlin - Tag und Nacht"-Vorschau: Verlässt Greta Berlin?

Bei "Berlin - Tag und Nacht" gehören sie zu den absoulten Traumpaaren: Greta und Alina sind glücklich miteinander und scheinbar kann auch nichts daran etwas ändern. Oder doch? Denn offenbar tut Greta alles dafür, um Berlin so schnell wie möglich zu verlassen. Wie wird Alina darauf reagieren?

Für Greta und Alina könnte es nicht besser laufen. Vor allem Alina ist unglaublich glücklich. Sie hat Geburtstag und muss feststellen, dass sie wirklich alles im Leben hat, was sie sich wünscht. Ihre große Liebe Greta spielt dabei natürlich eine ziemlich große Rolle. Doch dann kommt es zu einem Moment, der das Glück der beiden trübt.

Als Alina sieht, wie Greta mit einem fremden Mann im Proberaum rumalbert, reagiert sie eifersüchtig: "Wer ist das Greta und warum fasst er dich so an?" Das klingt nach Ärger! Lisa versucht Alina zu beruhigen und sagt ihr, dass sie ihre Eifersucht in den Griff kriegen muss, um ihr Glück nicht zu zerstören. Doch plötzlich kommt es zum Streit.

Der Mann, mit dem Greta im Proberaum war, taucht plötzlich auch bei Alinas Geburtstagsparty auf. Er und Greta unterhalten sich sehr lange und intensiv, was Alina so gar nicht gefällt. Plötzlich wird sie handgreiflich und möchte den Typen rauswerfen. Greta versucht die Situation zu retten und erklärt Alina, dass sie mit dem Typen für eine Audition vortanzen will.

Das Problem: Das Vortanzen findet in New York statt. Alina reagiert geschockt. Verlässt Greta Berlin für immer? Und was wird aus der Beziehung zwischen ihr und Alina? All das zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".

