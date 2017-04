Berlin – Tag und Nacht Vorschau: Stirbt Basti den Serientod?

Bei Basti und Paula von "Berlin – Tag und Nacht " läuft es momentan nicht gut. Jetzt hat Basti auch noch Angst zu sterben. Warum er Angst vorm Tod hat und ob er wirklich stirbt, erfährst Du hier.

Berlin – Tag und Nacht Vorschau: Ist Basti krank?

Basti möchte gerne Nachwuchs bekommen, doch Paula fühlt sich noch nicht bereit für ein Baby. Darum kriselt es gerade beim BTN-Traumpaar. Doch möglicherweise bleibt den beiden nicht mehr viel Zeit für die Familienplanung. Basti entdeckt beim Duschen nämlich einen Knubbel an seinem Hoden. Er gerät in Todesangst und ist überzeugt, bald sterben zu müssen. Anstatt ihm Mut zu machen, drückt Leon ihm noch einen dummen Spruch rein.

Berlin – Tag und Nacht Vorschau: Hat Basti Hodenkrebs?

Basti versucht seine Angst zu verbergen und will die ihm verbleibende Zeit gemeinsam mit Paula so gut es geht genießen. Aber natürlich merkt seine Frau, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Als sie herausfindet, dass Basti an seinem Hoden einen Knubbel hat , überredet sie ihn zum Arzt zu gehen.

Wird der Arzt Bastis Sorgen bestätigen? Oder wird er bald wieder gesund?

Die ganze Geschichte zeigt Berlin – Tag und Nacht in der kommenden Woche bei RTL II. Die Soap läuft immer montags bis freitags um 19 Uhr.

