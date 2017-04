"Berlin - Tag und Nacht" Vorschau: Leon will Milla heiraten:

Bei "Berlin - Tag und Nacht" will Leon Milla heiraten. Sie ist seine absolute Traumfrau und er will sie endlich zurückgewinnen. Wird Milla den Heiratsantrag von Leon annehmen? Hier liest Du die ganze Geschichte von Leon und Milla.

"Berlin - Tag und Nacht" Traumpaar Leon und Milla:

Leon und Milla gehören zu den absoluten Traumpaaren von BTN. Doch leider hat es Leon in der Vergangenheit nicht ganz so ernst mit der Treue genommen. Als Milla herausgefunden hat, dass Leon sie mit Nina betrügt , war Schluss! Seitdem gehen die beiden getrennte Wege. Doch auch Milla kommt nicht von Leon, der Liebe ihres Lebens, los. Sie versucht sich mit ihrem Ex Vincent abzulenken, doch so richtig gelingt ihr das nicht.