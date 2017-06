Milla und Leon sind das absolute Traumpaar! Nachdem die beiden eine große Krise durchlebt haben, sind sie jetzt sogar verlobt und möchten so schnell wie möglich heiraten. Zumindest hat das Milla so für sich beschlossen. Lässt Leon die geplante Hochzeit jetzt vielleicht doch noch platzen? Das erfährst Du hier in der BTN-Vorschau.

BTN: Milla zeigt sich im Brautkleid!

Die Hochzeit von Milla und Leon rückt immer näher. Nachdem Leon seine Freundin mit Nina betrogen hatte, entschieden die beiden Turteltauben es noch einmal miteinander zu versuchen. Als Leon Milla dann auch noch einen Heiratsantrag machte und sie "Ja" sagte, sprudelten die beiden über vor Glück.

Jetzt überrascht Milla ihren Leon mit einer ganz besonderen Aktion: Ohne mit ihm zu sprechen, vereinbart die in einem Standesamt einen Termin. Am 21. August soll es so weit sein. Doch anders als erwartet, reagiert Leon nicht besonders erfreut über die Aktion seiner Verlobten.

BTN: Hier geht es zur Anstragsgeschichte!

BTN Hochzeit: Lässt Leon den Termin für die Hochzeit platzen?

Leon fühlt sich total überrumpelt und Milla bekommt so langsam das Gefühl, Leon würde die Hochzeit unbedingt hinauszögern wollen. Doch Milla ist viel zu happy, um sich davon die Laune verderben zu lassen und verkündet Caro direkt die tolle Nachricht und sagt ihr auch, dass sie ihre Trauzeugin werden soll. Und schon wieder stößt Milla auf Gegenwind: Auch Caro scheint von den plötzlichen Hochzeitsplänen nicht besonders viel zu halten.

Ob sich Milla selbst noch dafür entscheidet den Hochzeitstermin zu verschieben, oder Leon die Verlobung sogar ganz löst und es zu einer erneuten Trennung kommt, siehst Du täglich bei "Berlin - Tag und Nacht" montags bis freitags um 19 Uhr.