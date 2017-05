Berlin - Tag und Nacht Vorschau: Kommen Eule und Jannes zusammen?

Berlin - Tag und Nacht: Jannes ist in Eule verliebt:

"Eule gerade so nah gewesen zu sein, war einfach voll krass. Die Frau haut mich komplett um! Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass da was ganz Tiefes zwischen uns ist – so eine Art Seelenverwandtschaft!“, schwärmt Jannes von seiner neuen Traumfrau.

Seit der Sprayaktion kann er an nichts anderes mehr denken, als an Eule. Ein paar Tage später hilft er ihr dabei, die Boxen in den Proberaum zu fahren. Dort angekommen machen die beiden zusammen Musik. Als Jannes ein Kribbeln im Bauch bemerkt, versucht er sie zu küssen. Doch bevor es zum Kuss kommt , werden die Zwei von einem anderen Bandkollegen gestört.

Kann Jannes den Kuss nachholen und steht Eule auch auf ihren Mitbewohner? Die ganze Geschichte zeigt "Berlin - Tag und Nacht" kommende Woche.