„Berlin – Tag und Nacht versus „Köln 50667“: Jazzy Gudd („Eule“) und Mina Huremović („Dana“) im Style-Battle

Heute lassen wir eure Lieblings-Reality-Serien „Berlin – Tag und Nacht“ und „Köln 50667“ gegeneinander antreten. Und zwar im großen STYLE-BATTLE! Für BTN steigt Jazzy Gudd (alias „Eule“) in den Ring. Für „Köln 50667“ tritt Mina Huremović an. Ihr entscheidet wer gewinnt!

Jazzy’s Look ist einzigartig

Tattoos all over, ein Piercing neben dem anderen und knallgrüne Haare - die Schauspielerin und Sängerin Jazzy „Eule“ Gudd von „Berlin – Tag und Nacht" erkennt man sofort. Klar, gibt es auch viele andere Menschen mit Tinte unter der Haut und bunt gefärbten Haaren. Aber das Aussehen von BTN-„Eule“ exakt zu kopieren, wäre kaum möglich. Und das ist auch gut so! Denn nur wer besonders aussieht (und auch noch so cool wie Jazzy), sticht aus der Menge an hübschen Stars, Models, Influencern und Künstlern heraus. Das schafft die außergewöhnliche Musikerin mit links. Denn anders zu sein, ist leider geil!

Mina trägt jeden Tag `nen anderen Style

Mina Huremović spielt seit 2016 die temperamentvolle Stylistin „Dana“ bei „Köln 50667“. Kurz nach ihrem Einstieg ließ sie sich in der Serie ihre langen Haare raspelkurz abschneiden. Eine krasse Veränderung, die ihr mega gut stand. Auch im privaten Leben liebt es die Darstellerin sich immer wieder neu zu erfinden. Von lang und schwarz bis blond und lockig: Mit ihren Perücken ist Mina von „Köln 50667“ eine echtes Styling-Chamäleon. Und auch, was das Make-Up angeht, wird‘s bei ihr nie langweilig. Sie macht’s vor und zeigt, dass man sich einfach trauen sollte, sich zu verändern, wenn man Bock drauf hat.

Let the battle begin!

Jazzy Gudd von „Berlin – Tag und Nacht“ und Mina Huremović von „Köln 50667“ könnten unterschiedlicher kaum sein. Aber wer gewinnt im direkten Vergleich??