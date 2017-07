Berlin - Tag und Nacht: Verletzung! War es das für Pascal?

Berlin - Tag und Nacht: Pascal verletzt sich

Pascal hat eine wilde Nacht hinter sich. Als er mit seinen Freunden am nächsten Tag nach Hause kommt, wartet schon sein Vater auf ihn. Er ist wütend auf seinen Sohn, weil Pascal heute ein wichtiges Training hat und sich dafür nicht gut genug vorbereitet hat. Pascal macht seinem Vater deutlich, dass er an seinem Traum festhält und alles im Griff hat. Während des Trainings stürzt er jedoch und verletzt sich am Fuß. Der Traum von der Fußball-Karriere ist auf einmal in großer Gefahr.

Wird sich Pascal trotzdem aufrappeln und beim Training für Hertha BSC Berlin überzeugen können?`Das erfahren wir täglich bei "Berlin - Tag und Nacht" ab 19 Uhr auf RTL 2.

Alle BTN-News - hier klicken