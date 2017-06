Nina von "Berlin – Tag und Nacht" ist total fertig. Ihre beruflichen Pläne scheitern immer und in der Liebe läuft es auch nicht rund. Verlässt Nina nun Berlin und damit die RTL 2 Serie?

"Berlin – Tag und Nacht": Nina fühlt sich allein!

Als Nina nach Berlin gekommen ist, hatte sie viele Träume und Ideen. Doch irgendwie ging bei ihr alles schief. Zunächste steckte sie bei "Berlin – Tag und Nacht" in einem krassen Liebeschaos fest. Sie hatte sich in ihrern früheren Schulfreund Leon verguckt, obwohl dieser mit Milla zusammen war. Die beiden fingen eine heiße Affäre an, doch am Ende wurde aus den beiden nichts. Leon beschreibt Nina heute als den größten Fehler seines Lebens. Autsch...

"Berlin – Tag und Nacht": Nina zerstört alles!

Nina hat nicht nur die Beziehung von Leon und Milla geschädigt, jetzt hat sie auch noch aus Versehen Schmidtis neue Eisidee kaputt gemacht. "Ich könnte heulen! Ich kann aber auch gar nichts. Alles was ich anfasse geht schief!“, schluchzt Nina. Die Blondine fühlt sich mit der Gesamtsituation überfordert. Sie wird das Gefühl nicht los, dass sie es einfach zu nichts bringt.

"Berlin – Tag und Nacht": Verlässt Nina die RTL 2 Serie?

Und deshalb hat Nina einen krassen Entschluss gefasst: sie will Berlin verlassen. "Weißt Du was und deswegen glaube ich, gehe ich einfach zurück nach Brilon!“, erklärt sie Emmi in einem vertraulichen Gespräch. Kann ihre Hausboot-Freundin sie noch umstimmen, oder wird Nina BTN tatsächlich verlassen?

Die ganze Geschichte, siehst Du heute Abend bei "Berlin – Tag und Nacht" um 19 Uhr.

