Lisa muss sich entscheiden: Beruf oder Beziehung? Was ist ihr wichtiger? Im Moment ist es ganz klar der Beruf, für den David immer häufiger hinten anstehen muss. Das gefällt dem Schönling natürlich gar nicht und verstehen kann er es schon recht nicht.

Gerade möchte David mit seiner Liebsten joggen gehen, doch sie ist mit Wichtigerem beschäftigt und muss in ihrem Job eine alleinerziehende Mutter mit zwei Söhnen unterstützen, die völlig überfordert ist. Das verunsichert David. Hat ihre Beziehung das Ende etwa erreicht?

Um das Ruder noch einmal rumzureißen, taucht David in der Beratungsstelle auf. Er bietet dort an, dass die Kids im Body Burn kostenlos trainieren können. Ziemlich nett. Doch so einfach, wie David sich die ganze Sache vorgestellt hat, ist es nicht. Die Kids machen David das Leben ganz schön schwer. . .

