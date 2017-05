Berlin - Tag und Nacht: Streit im Loft - muss Malte jetzt gehen?

Das riecht nach Ärger bei "Berlin - Tag und Nacht": Malte hat erfahren, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit seine Matheprüfung bestanden hat. Grund dafür ist ein angeblicher Screenshot der Prüfungsergebnisse, der bei seinem Kumpels die Runde macht. Für BTN-Malte ist das natürlich ein guter Grund, um es richtig krachen zu lassen. Kurzerhand lädt er deswegen seine Freunde ins Matrix Loft ein - allerdings zum Unmut der anderen WG-Bewohner!

Berlin - Tag und Nacht: Leon disst Malte

Speziell Leon ist von dieser Aktion überhaupt nicht begeistert und sorgt mit dem Rest der BTN-WG'ler dafür, dass Malte wieder vor die Tür gesetzt wird. Das ist gleich doppelt ärgerlich: Immerhin hatte Maltes Mutter ihrem Sohn versprochen, bei bestandener Prüfung in das Loft bei "Berlin - Tag und Nacht" einziehen zu dürfen.

Doch es kommt noch dicker: Bei einem Gespräch zwischen Jannes und Leon, bekommt Malte zufällig mit, was Leon wirklich von ihm hält: "Ich weiß auch nicht was bei dem fehlt, also der ist ja manchmal einfach funktionslos im Kopf!" War es das mit Maltes Traum von der Matrix Loft? "Da haben sich ja zwei gefunden, Jannes und Leon, irgendwie passe ich da einfach nicht rein", sagt der BTN-Star sichtlich geknickt.

Ob Malte und Leon sich aussprechen oder ob der Streit vielleicht sogar noch eskaliert, erfahren wir täglich bei "Berlin - Tag und Nacht" ab 19:00 Uhr auf RTL 2.

