Berlin - Tag und Nacht: Stirbt Pascal den Serientod?

Schock bei "Berlin - Tag und Nacht": Die Beziehung zwischen Pascal und Kim wird immer komplizierter. Nach einem Streit zwischen Pascal und Nik, die die Freundschat innerhalb der Clique um jeden Preis aufrechterhalten wollen, kommt es zur Eskalation.

Berlin - Tag und Nacht: Pascal greift erneut zu Drogen

„Bros before Hoes“ – das war die Vereinbarung zwischen Nik und Pascal bei "Berlin - Tag und Nacht". Sein bester Freund hält sich daran, doch Nik wird misstrauisch. Pascal ist nicht mehr wiederzuerkennen. Ständig auf Drogen verliert er langsam den Kontakt zur Clique. Was Nik nicht weiß: Pascal betäubt sich, um seine Gefühle für Kim zu unterdrücken. Bei einer Aussprache geraten die beiden aneinander – vor allem, weil Pascal mal wieder high ist – und trennen sich im Streit. Schnell wird Nik klar, dass er seinen besten Freund niemals in diesem Zustand hätte gehen lassen dürfen. Er sucht ihn daraufhin in Berlin - doch kann er ihn noch rechtzeitig retten? Das erfahren wir ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" auf RTL 2.

