„Berlin – Tag und Nacht“-Star Pascal Kappés und seine Denise zeigen ihr Baby

Im Oktober ist es soweit und „Berlin – Tag und Nacht“-Darsteller Pascal Kappés kann mit seiner Frau Denise ihren „kleinen Sonnenschein“ willkommen heißen. Solange wollten sie ihre Fans aber nicht warten lassen. Deswegen haben sie ihnen ihr Baby schon vorgestellt. Und wir wissen sogar endlich, was es wird!

Denise und Pascal Kappés bekommen einen Junge!

Juhu, it’s a boy! Lange haben die Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin und der „Berlin – Tag und Nacht“-Schauspieler ein Geheimnis daraus gemacht, ob sie eine Tochter oder einen kleinen Sohn erwarten. Doch, vor zwei Tagen postete Denise ein Foto vom Interview mit „Promiflash“ und schrieb dazu: „Ⓘⓣ‘ⓢ ⓐ ⓑⓞⓨ ♥️ Wie es bereits einige vermutet haben, weil ich mich gestern einfach mal ein bissle verplappert habe 🙈 .. es wird ein Junge 💙 Ich hätte am Anfang nie damit gerechnet, weil es in unseren Familien viele viele Mädchen gibt 😛Wir freuen uns wahnsinnig!“. Aaaaw, wie süß! Ihre Fans freut das natürlich auch und schicken den beiden die besten Glückwünsche zu ihrem kleinen Baby-Boy wie etwa: „Team blau ❤️wünsch euch nur das beste 💕“ oder „herzlichen glückwunsch 😍💙💙💙und ich wünsche dir euch eine wunderschöne schwangerschafft und dann ne tolle geburt“.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Jetzt, da das Geschlecht endlich raus ist, ging es für Denise und Pascal Kappés direkt weiter zum nächsten Punkt auf der Baby-To-Do-List. Nämlich das Kinderzimmer streichen. Und das natürlich in einem schönen Blauton für ihren Jungen. Beim Malern mit ihrer Freundin gab’s dann auch noch eine süße Liebeserklärung an ihren kleinen Prinzen in Form eines riesigen blauen Herzens an der Wand.

Da ist er!

Gestern nahmen die werdenden Eltern ihre Follower mit zum Arzt und posteten zwei Aufnahmen des Ultraschall-Screens. Darauf zu sehen war natürlich ganz eindeutig ihr ungeborener Sohn, der sich munter bewegt. So cute! Damit reiht sich neben Jenefer Riilis kleinem Mann noch ein zweiter in die „Berlin -Tag und Nacht“- Familie ein. Herzlichen Glückwunsch!