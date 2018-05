„Berlin – Tag und Nacht“-Star Pascal Kappés heiratet seine Denise bald nochmal!

Bei „Berlin - Tag und Nacht“-Darsteller Pascal Kappés und seiner Frau Denise geht alles extrem schnell: Nach ein paar Monaten Beziehung gaben sich die beiden schon per Blitz-Hochzeit das Ja-Wort. Kurz darauf dann die nächste Überraschungsbombe: Denise ist schwanger. Jetzt wollen sie gleich nochmal heiraten.

Denise und Pascal Kappés verschieben ihre zweite Hochzeit

Wie die beiden bereits erklärten, war ein gemeinsames Baby soooo fix nicht geplant. Trotzdem sind „Berlin - Tag und Nacht“-Pascal Kappés und seine liebste überglücklich und können es kaum erwarten ihren kleinen Sonnenschein willkommen zu heißen. Trotzdem durchkreuzte die Schwangerschaft wohl die zweiten Hochzeitspläne des Pärchens. Deshalb haben die beiden ihre Trauung Nummer zwei jetzt auf einen anderen Tag verlegt, wie sie „Promiflash“ im Interview auf Mallorca verrieten. Allerdings sind Denise und Pascal ja immer für eine „Big Surprise“ gut und haben einen ganz anderen neuen Termin gewählt, als erwartet…

Die Hochzeitsglocken läuten im…

…Juli! Ja, echt jetzt. Anstatt, wie es andere vielleicht machen würden, die Hochzeit auf nach der Geburt zu verschieben, haben sich „Berlin - Tag und Nacht“-Schauspieler Pascal Kappés und seine Denise für die andere Variante entschieden: „Ich habe mir halt überlegt, dass wir die Hochzeit einfach vorverlegen (...), damit ich nicht ganz so hochschwanger bin. Deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden im Juli zu heiraten“, so die Ex-Bachelor-Teilnehmerin. Das Baby soll ja etwa im Oktober kommen und darf davor noch mit Mama Denise vor den Traualtar schreiten. Ohhh! Die beiden werden in ihrem Brautkleid bestimmt mega süß aussehen!

Wann gibt’s endlich mehr News zum Baby?

Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, wissen die Zwei längst, wollten es aber bisher noch nicht verraten. Allerdings zeigte Pascal heute in seiner Inst-Story ein paar erste Baby-Klamotten und die sahen von den Farben her und den vielen Anker-Motiven, doch schon ein bisschen nach Junge aus, oder? A"Buch zum Namen hat Denise bisher nur gesagt, dass sie dafür zu Kräften kommen muss, um sich durchzusetzen. Wir hoffen aber doch, dass das Couple uns nicht bis zur Geburt hinhält, sondern schon vorher aus dem Baby-Nähkästchen plaudert!