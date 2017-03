Berlin – Tag und Nacht: So hart rechnet Leon mit seiner Ex ab!

Bei „Berlin – Tag und Nacht“ steckte Leon in den letzten Monaten in einem großen Gefühlschaos. Eigentlich war der Barkeeperin mit der hübschen Milla zusammen. Doch als er in der Heimat wieder auf seine Schulfreundin Nina traf, entwickelte er auch für sie Gefühle. Leon fuhr zweigleisig – doch sein Betrug flog schnell auf!!

Zur Zeit ist Leon weder mit Milla, noch mit Nina zusammen. Zwischen den Mädels und ihrem Ex-Lover hängt der Haussegen gewaltig schief. Alle leben noch unter einem Dach und gehen sich mächtig auf die Nerven. Vor allem Milla zickt ihren Ex an und spinnt immer wieder Intrigen gegen ihn.

Gegen eine der Ladys hat BTN-Leon jetzt im Gespräch mit BRAVO Online ordentlich ausgeteilt. Was der sexy Barkeeper über SIE zu sagen hat, erfährst Du im VIDEO:

„Berlin – Tag und Nacht“ läuft immer montags bis freitags um 19 Uhr bei RTL II.​

