Berlin – Tag und Nacht: Sind Paula und Basti auch im echten Leben ein Paar?

Bei "Berlin – Tag und Nacht" gehören Paula und Basti zu den absoluten Traumpärchen. Aber sind die BTN-Darsteller Laura Maack und Martin Wernicke auch im echten Leben ein Paar? Hier erfährst Du es!

Berlin – Tag und Nacht: Paula und Basti in der Liebeskrise...

Paula und Basti haben bei BTN ihr Liebesglück im November 2016 mit der Hochzeit gekrönt. Doch seitdem ging es sehr turbulent zu. Erst gab es das Chaos mit Paulas Bruder Theo, dann nahmen die Zwei Malte und Jannes bei sich auf und hatten kaum mehr Zeit für sich. Und nun gibt es noch das Baby-Drama: Während Basti gerne an einem gemeinsamen Kind arbeiten würde, liegt Paulas Fokus auf der Arbeit und Hund Mucki.

Doch wegen der OP an Bastis Hoden überlegt sie gerade, die Familienplanung doch vorzuziehen. Aber tut Paula das aus dem richtigen Grund? In der RTL II Serie erlebt das Ehepaar wirklich viele Höhen und aktuell auch Tiefen.

BTN: Sind Laura Maack und Martin Wernicke ein Paar?

Laura Maack und Martin Wernicke gehören schon lange zum Cast von "Berlin - Tag und Nacht" und zählen als Paula und Basti zu den Traumpärchen der Serie. Aber sind die beiden auch im echten Leben ein Paar? Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass sich aus einer TV-Romanze auch in der Realität mehr entwickelt. Beste Beispiel dafür sind die "Köln 50667" Stars Yvonne Pferrer und Jeremy Grube und Pia Tillmann und Steffen Donsbach.

Via Facebook wurde der "Paula"-Darstellerin die interessante Frage: "Seid ihr in echt auch zusammen?“, natürlich mal gestellt. Und tatsächlich antwortete Laura Maack auf die Frage auch und zwar mit einem klaren "Nein ;-)“. Über ihr Privatleben spricht Laura Maack allgemein nicht so gern, nur wenige Details sind bekannt. Martin Wernicke hingegen ist offiziell vergeben - bei Facebook zeigt er seine hübsche Freundin voller Stolz.

Die BTN-Fans hätten sich sicher eine andere Antwort gewünscht, aber Hauptsache Paula und Basti bleiben in der Soap zusammen. Wie es mit den beiden bei BTN weitergeht, siehst Du immer montags bis freitags um 19 Uhr bei RTL II.