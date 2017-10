"Berlin - Tag und Nacht": Rick beichtet große Lüge!

Damit hatte Rick wirklich nicht gerechnet. Plötzlich steht seine Oma unangekündigt vor der Tür. Das Problem: Sie weiß nichts von seiner Homosexualität. Aus der Not heraus stellt Rick Paula als seine Freundin vor und erklärt sogar, dass die beiden demnächst heiraten wollen. Oh je - was für eine Lüge!

Doch anstatt Harmonie zwischen den beiden herrscht, gibt es immer wieder Streit. Daraufhin ist Rick so genervt, dass er doch beschließt, seiner Oma die Wahrheit zu sagen. Und ihre Reaktion übertrifft einfach alles. Denn sie gibt zu, dass sie schon damit gerechnet hatte, dass ihr Enkel nicht auf Frauen steht und zeigt sich unglaublich tolerant.

Daraufhin fällt Rick einen Stein vom Herzen. Und auch das Verhältnis zwischen den beiden verbessert sich direkt.