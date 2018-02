"Berlin - Tag und Nacht": Peggy zieht wieder zu ihrer Mutter!

Peggys betrunkener Auftritt am Freitag war einfach nur unglaublich peinlich. Noch immer schämt sie sich dafür. Und damit nicht genug. Denn ein Fettnapf folgt nach dem anderen. Versehentlich überrascht Peggy Joe nackt unter der Dusche. Das ist ihr nun endgültig zu viel. Sie muss weg!

Peggy möchte sofort aus der WG ausziehen. Sie kann es einfach nicht mehr ertragen. In ihrer Not fällt ihr aber nichts Besseres ein, als sich bei ihrer Mutter zu melden und zu fragen, ob sie bei ihr einziehen kann. Und obwohl Peggy am liebsten im Erdboden versinken würde, ist der Anruf bei ihrer Mama eine große Überwindung.

Inge hingegen ist total aufgeregt und freut sich darüber, dass ihre Tochter wieder bei ihr sein wird. Paula begleitet Peggy in ihr neues zu Hause, versucht sie aber die ganze Zeit noch davon zu überzeugen, dass auch das keine gute Lösung ist. Wie lange wird es Peggy bei ihrer Mutter aushalten?

Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht."