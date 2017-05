"Berlin - Tag und Nacht": Peggy trifft eine schwere Entscheidung

Peggy ist durch ihren Job als Wedding-Planerin bei "Berlin - Tag und Nacht" voll in ihrem Element: Sie will jedem Kunden eine Traum-Hochzeit bescheren, aber hat dabei auch immer ihre persönliche Karriere im Auge. Und genau deswegen steht Peggy bei BTN vor einer folgenschweren Entscheidung....

Alle Infos zu BTN-Peggy - hier klicken

"Berlin - Tag und Nacht": Geht Peggy für ihre Karriere über Leichen?

Die Kunden von Peggy bei "Berlin - Tag und Nacht" heiraten schon in den nächsten drei Tagen und die hübsche Blondine möchte einen super Job machen. Immerhin hatte sie in letzter Zeit ziemlich oft Stress mit ihrem Chef Sven, da sie häufig zu spät zur Arbeit kam. Um die letzten Details zu klären, beschließt Peggy deswegen in das Hotel zu fahren, in dem das angehende Brautpaar übernachten wird.

Ihr Ehrgeiz bringt sie jedoch in eine unangenehme Situation: Im Hotel erwischt sie die werdende Braut in flagranti mit einem anderen Mann! Als der Bräutigam später bei Peggy im Laden sein Gelübde vorliest, ist sie hin und hergerissen... Wird Peggy dem armen Kerl sagen, was passiert ist oder schweigt sie, um die Hochzeit erfolgreich über die Bühne zu bringen?

Peggy erwischt die Braut... RTL 2

Wie Peggy sich entscheidet, erfahren wir heute ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" auf RTL 2

Alle News zu "Berlin - Tag und Nacht" - hier klicken