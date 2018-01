"Berlin - Tag und Nacht": Paula startet einen Neuanfang!

Paula möchte bei "Berlin - Tag und Nacht" endlich einen Neuanfang wagen. Um das zu tun, fehlt ihr als Erstes eine neue Wohnung. Die Suche danach ist gar nicht so schwer, doch am Ende steht sie doch mit leeren Händen da. Hast sie in Berlin noch eine Zukunft?

Berlin – Tag und Nacht: Alle Schauspieler und Charaktere Paula braucht endlich wieder ein richtiges Zuhause. Das wird ihr jetzt mal wieder klar. Obwohl sie ihr gebrochenes Herz noch immer plagt, macht sie sich auf die Suche nach einer neuen Wohnung. Unterstützung bekommt sie dabei natürlich von ihrer besten Freundin Peggy. "Pass auf, dann lass uns direkt nach dem Frühstück gucken, dass wir einen coolen Makler finden", erklärt Peggy bei BTN. Mit ihrer Hilfe werden die beiden schnell fündig. Doch das Traumobjekt hat zwei Haken. Es gibt unzählige Bewerber und die Miete ist am obersten Limit. Das allein reicht, um Paula die Laune wieder total zu versauen. Geknickt geht sie in LA14 und trifft dort ausgerechnet Basti. Doch vor ihm tut sie so, als sei alles in Ordnung. Doch wie lange wird sie ihre Maske aufbehalten können, bevor herauskommt, wie es ihr wirklich geht. Wie es bei Paula weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht". Berlin - Tag und Nacht

Berlin Tag und Nacht

BTN

RTL 2

RTL II

TV Fernsehen © by WhatsBroadcast Anzeige Rekordpraktikanten im Handwerk Dschungelcamp 2018: Alle Kandidaten und News zur RTL-Show "Wahrheit oder Pflicht" - die besten Fragen und Aufgaben Bachelor 2018: Daniel Völz ist der neue Rosenkavalier! Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht" Darsteller Die echten Namen der Köln 50667-Darsteller BRAVO kommt zu Dir nach Hause! Die Köln 50667-Darsteller bei Instagram, Facebook, YouTube & Snapchat Hier bekommt ihr MEGA GEWINNE!