"Berlin - Tag und Nacht": Paula geht zurück zu Basti!

"Berlin - Tag und Nacht": Paula will wieder die WG ziehen

Paula ist perplex, als ihre gute Freundin Finja plötzlich bei "Berlin - Tag und Nacht" vor der Tür steht, um sie in der schweren Trennungszeit zu unterstützen. Finja kommt gerade rechtzeitig, denn Mandy arbeitet wieder in der Schnitte. Paula ist fassungslos. Sie will unbedingt, dass Mandy den Laden aufgibt. Mandy wendet sich hilfesuchend an ihren Vater Ralf - mit Folgen.

Wenig später bestätigt Paulas Anwalt, dass Paula den Laden bei "Berlin - Tag und Nacht" verlieren könnte, wenn sie sich weiter geschäftsschädigend verhält: "Ich werde dem ein Ende setzen. Du erinnerst dich an den Vertrag? Wir haben diese Klausel eingebaut - für geschäftsschädigendes Verhalten und das ist geschäftsschädigend", droht er. Paula reicht es: Wenn Mandy sich nicht aus der Schnitte zurückzieht, sucht sie eben einen anderen Weg, um sie aus dem Salon zu vertreiben. Ihr Plan: Sie will zurück in die WG zu Basti ziehen, um den beiden das Leben zu erschweren.

Ob dieser Plan aufgeht? Das erfahren wir ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" auf RTL 2.

