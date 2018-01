Bei "Berlin - Tag und Nacht" wird die Situation in der Clique immer komplizierter. Eigentlich sind Kim und Pascal zusammen, doch eigentlich ist Kim noch immer in Nik verliebt. Wie lange können die drei noch so weiter machen?

"Berlin - Tag und Nacht": Jacky versagt! Nik ist plötzlich völlig verändert. Anstatt sich von der Clique bei "Berlin - Tag und Nacht" helfen zu lassen, um die Mathe-Klausur zu bestehen, riskiert er lieber ein sechs und taucht erst gar nicht auf. Als Nik dann im Anschluss auch noch eine Verabredung sausen lässt, wird Pascal misstrausisch. Was ist nur mit seinem besten Kumpel los? Hat Kim etwa etwas damit zu tun? Pascal vermutet, dass Nik tatsächlich darunter leidet, dass er jeden Tag daran erinnert wird, dass er Kim verloren hat und nun sein bester Kumpel mit ihr zusammen ist. Immerhin ging es ihm vor einiger Zeit nicht anders. . . Doch wie soll es jetzt weitergehen? Es sieht ganz so aus, als müsste sich Pascal für seinen Kumpel und gegen die Beziehung oder umgekehrt entscheiden. . . Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht". Berlin - Tag und Nacht

