Kim und Nik hatten ohne Pascal Sex. Das stört ihn so heftig, dass er unendlich traurig ist. Doch wirklich wahrhaben, will er das alles nicht. Aus diesem Grund lässt er die Situation und die Dreier-Beziehung weiterhin über sich ergehen. Um Kim und Nik jedoch endlich aus dem Bett zu bekommen, überredet er die Clique sogar zu einem Schulausflug. Und tatsächlich geht sein Plan auf. Er verbringt ein paar romantische Stunden mit Kim im Sea Life.

Doch lange hält die tolle Stimmung nicht an. Beim anschließenden Dreier wird Pascal nämlich fast aus dem Bett geschmissen. Er ist mal wieder außen vor und muss sich alles mit anschauen. Am Ende muss er leider feststellen, dass ihn diese Beziehung viel zu fertig macht und er so nicht weitermachen kann.

Das Problem: Er möchte Kim nicht aufgeben. Wird Pascal sie vor die Wahl stellen? Und wenn ja, für wen wird sich Kim letztendlich entscheiden? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".