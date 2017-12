Berlin - Tag und Nacht: Ole hat ein ernstes Problem mit Celine!

Ole ist noch immer fertig: Dass ihn Celine bei "Berlin - Tag und Nacht" so hintergangen hat, hätte er nie für möglich gehalten. Als Ikke Hüftgold in der WG auftaucht, ist Ole wenig begeistert. Erst, als der Schlagerstar schwört, dass er nichts mit Celine hatte, schlägt Ole mit ihm ein. Doch kann er ihm wirklich trauen? Immer wieder muss er an Josies Worte denken und fragt sich: Ist Celine wirklich nur mit ihm zusammen, weil er ein Schlagerstar ist? Oder liegt ihr wirklich was an ihm? Ole sucht das entscheidende Gespräch – und das wird schmerzvoller als gedacht...

Wie es für Ole und Celine weitergeht, erfahren wir ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht auf RTL 2.

18. Dezember

Berlin - Tag und Nacht: Wird Ole von Celine betrogen?

Oles Tag bei "Berlin - Tag und Nacht" scheint perfekt zu sein: Er verbringt einen wunderschönen Tag mit Celine und trifft zu allem Überfluss noch auf Ikke Hüftgold. Als wäre das nicht genug, outet sich der Schlagerstar als Fan von Ole – und lädt ihn mit seiner Freundin spontan auf sein Konzert in Berlin ein. Vor Ort ist alles gut – bis Celine ohne Vorwarnung in den Backstage-Bereich geht. Ohne Ole. Total niedergeschlagen kehrt er in die WG zurück. Wieso hat ihn Celine so hintergangen? Und ist sie mit Ikke Hüftgold wirklich bis zum Äußersten gegangen?