Berlin - Tag und Nacht: Nur er kann Kim noch retten!

Bye, bye "Berlin - Tag und Nacht"? Kim soll mit ihrer Mutter Berlin verlassen. Sie will jedoch lieber bei Basti bleiben aber dieser kann nicht mehr auf sie aufpassen. Allerdings kriegt er zufällig mit, was Kims Mutter wirklich über ihre Tochter denkt...

Berlin - Tag und Nacht: Was wird aus Kim?

Basti redet auf Kim ein: Sie soll doch verstehen, dass er die Verantwortung für sie nicht länger übernehmen kann. Doch Kim ist sauer und macht ihm Vorwürfe. Will er sie nur loswerden? Während Basti mit seinem schlechten Gewissen kämpft, belauscht er Kims Mutter, die gerade in der Küche telefoniert: Sie hat keine Lust sich um ihre Tochter zu kümmern. Basti ist stinksauer deswegen und stellt sie zur Rede – doch das interessiert sie nicht. Als es anschließend zum Streit zwischen Kim und ihrer Mutter kommt verliert diese die Beherrschung – und gibt ihrer Tochter eine Ohrfeige. Basti steht entsetzt daneben und für ihn ist klar: Kim kann nicht zu ihrer Mutter gehen. Doch wo soll sie hin? Wo bzw. bei wem Kim am Ende landet, erfahren wir ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" auf RTL 2.