Berlin – Tag und Nacht: Neuzugang Brian ist der Ex-Freund von Eule!

Bei "Berlin – Tag und Nacht" gibt es schon wieder einen Neuzugang. Brian, der Ex-Freund von Eule, taucht in Berlin auf. Die ganze Vorschau zu Brian und Eule liest Du hier.

Jazzy Gudd spielt „Berlin – Tag und Nacht“-Eule

BTN: Brian ist der Ex-Freund von Eule!

Eule ist erst seit kurzer Zeit bei BTN. Die Musikerin hat sich im Matrix in das Herz von Milla gespielt und wohnt seitdem im Loft. Über ihre Vergangenheit ist noch nicht allzu viel bekannt, doch jetzt bekommt sie überraschend Besuch von ihrem Ex-Freund Brian. Weil sie seine Anrufe ignoriert hatte, ließ sich Brian unter einem falschen Vorwand von Nina zu Eule führen. Für die Musikerin wird dieser Besuch zu einem Alptraum - sie wollte ihrem Ex nie wieder begegnen: "Was fällt Brian denn bitte ein, hier einfach aufzukreuzen. Ich habe ihm gesagt, ich will ihn nie wiedersehen und das habe ich auch gemeint!"

Berlin - Tag und Nacht: Brian will Eule zurück!

Doch Brian lässt sich so schnell nicht verscheuchen, denn er will wieder mit Eule zusammenkommen. Und dafür will er kämpfen... Wird sie ihm noch eine zweite Chance geben? Werden Eule und Brian wieder ein Paar?

BTN: Was wird aus Jannes und Eule?

Für Jannes ist der Besuch von Brian besonders hart. Er ist total in Eule verknallt und hatte gehofft, ihr näher zu kommen. Doch jetzt stehen seine Chancen bei Eule schlecht...