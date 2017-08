Berlin – Tag und Nacht Neuzugänge: Kim, Nik, Pascal und Jacky

Berlin – Tag und Nacht: Das sind die Neuen bei BTN

Bei "Berlin – Tag und Nacht" hat sich in der letzten Zeit viel verändert, denn es gibt super viele neue Charaktere. Zuerst zog David (der Sohn von Joe) nach Berlin, um seinen Vater besser kennenzulernen. Dann tauchte Lisa in der WG auf, um ihre Cousine Alina zu besuchen. Doch ihr Aufenthalt hat sich verlängert, da es ihr in Berlin so gut gefällt. Es folgten Stripper André und die quirlige Kim, die Patentochter von Basti, die bei ihm und Paula eingezogen ist.

Und als wären das nicht schon genug Neuzugänge, sind mit Kim auch noch drei weitere Charaktere bei BTN eingeführt worden: Jacky, Nik und Pascal sind nämlich Schulfreunde von Kim und gehören inzwischen auch zum festen Cast der Serie. Denn die gesamte Clique ist auf den neuen Fotos von "Berlin – Tag und Nacht" vertreten.

Berlin – Tag und Nacht: Kim, Nik, Pascal und Jacky

Durch die neue Clique wird die RTL II Serie noch einmal ein gutes Stück jünger. Kim, Nik, Pascal und Jacky interessieren sich besonders für eine Sache: PARTY! Deshalb haben sie auch viel Stress mit ihren Eltern. Und dann gibt es natürlich noch ein Thema, was die Vier beschäftigt: die Liebe! Denn die Jungs stehen total auf Kim. Das wird sicher noch für jede Menge Stress bei "Berlin – Tag und Nacht" sorgen.

BTN Kim Steckbrief:

Kim ist als Tochter von Sänger Marc Terenzi (Serientochter!) ein aufregendes Leben gewohnt und das soll auch immer so bleiben. Sie liebt die Aufmerksamkeit und den Fame!

BTN Nik Steckbrief:

Nik ist ein Draufgänger durch und durch und legt sich gerne mal mit Leuten an. Seine Leidenschaft ist die Musik und hier besonders Elektro-Musik, das ist sein Leben. Neben der Musik sind Frauen Niks zweite Leidenschaft - und seine Freunde natürlich.

BTN PascalSteckbrief:

Für Pascal steht schon immer fest: er will Fussballprofi werden. Allerdings ist Party machen und Spaß mit der Crew auch ganz schön nice. Daher muss er erst noch herausfinden, wo es letztendlich hingehen soll. Denn beides ist nicht möglich...

BTN Jacky Steckbrief:

Jacky hat in ihren jungen Jahren schon so einiges erlebt und war schon früh auf sich alleine gestellt. Gerade deshalb sind ihr ihre Freunde so wichtig: Nik und Pascal sind wie Brüder für sie. Und mit Kim hat sie eine BFF gefunden.

Alle Geschichten rund um die Clique und vieles mehr, siehst Du immer montags bis freitags um 19 Uhr auf RTL II.